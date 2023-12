Mia Dimšić priznala kako se nosila s komentarima kolega o njenim zubima i misli li da su bili nepravedni prema njoj!

Mia Dimšić gostovala je u novoj epizodi emisije "Zdravlje na kvadrat" i otkrila poneke detalje koje dosad nismo imali prilike čuti o njoj.

Mia Dimšić na snimanje nove epizode emisije "Zdravlje na kvadrat" stigla je poprilično ozbiljna lica, pa je odmah pojasnila koji je razlog tome.

"Pa, iako je podne, meni je još rano. Ja ti postanem čovjek oko dva, tri popodne. Mogu spavati deset sati bez problema. Devet mi je, ono, taman. Osam mi je okej, ali može još malo. Čak deset sati u komadu mogu odspavati", priznala je Mia.

Znači nije ranoranioc, uvijek govori smireno i tiho, znači li to da je ona jedna smirena duša, da dosta polaže na duševni mir i na okruženje u kojem će se osjećati dobro?

"Pa rekla bih da jako razmišljam o svom unutranjem miru, općenito o svom unutranjem svijetu. Introspekcija mi je jako važna! Jako važan pojam u životu, generalno! Trudim se biti što više svjesna svojih emocija", pojasnila je.

Otkrila je i koliko neke stvari utječu na nju, a ona na njih ne može utjecati. Ne može djelovati da ljudi nešto ne govore o njoj, ne pišu!

“U početku definitivno više. Sad nekako s iskustvom kako ta karijera ide godinama, sve manje i manje. Zapravo sam čak na nekakav biizaran način i zahvalna na tome. Mislim da se ništa u životu ne događa bez razloga", smatra Mia.

Ide li u prirodu, voli li životinje, pronalazi li tako svoj mir?

“Vidiš ja ti nisam taj lik. Više moja sestra jako voli životinje i prirodu. Ja volim, ali mi jako brzo dosadi to. Ja sam ti više za grad, oduvijek. Kad smo sestra i ja išle kod bake na selo, moja mama je inače iz Levinovca. To je jedno prekrasno malo selo između Slatine i Virovitice, s dva brda i stvarno stvarno savršeno je. Volim ondje otići", izjavila je Mia.

Kad je već spomenula baku, što iz bakine kuhinje voli?

“Baka, nažalost, već dugo nije živa, ali sam jako voljela njezine gužvare koje su bilae njezina specijalnost, i njezin kruh. Njezin domaći kruh je obilježio moje djetinjstvo. Nešto najbolje što sam ikad jela”, zaključila je Mia.

A što općenito voli jesti?

“Volim jesti sve i nisam izbirljiva po pitanju hrane. Ja sam Slavonka pa volim jesti puno mesa. Više sam za meso nego za ribu, ali volim i puno povrća, salate, riže, krumpira, ma svega”, priznala je.

Troši li neko vrijeme tijekom dana na vježbanje?

“Joj grozno, ali ne trošim. Voljela bih to, no stvarno imam sreće. I kad imaš sreće s genetikom u smislu da možeš jesti što hoćeš i da ne moraš vježbati onda postaneš jako lijena osoba zapravo. I uvijek se krivo držim", kaže Mia.

Emisija je o zdravlju, pa je odgovorila i na pitanje je li zdrava.

“Pa ja bih rekla da sam zdrava. Voljela bih reći sa stopostotnom sigurnošću da sam u ovom trenutku, daj Bože, sto posto zdrava, ali vjerujem da jesam. Mislim da bih imala neku intuiciju da nisam", zaključila je.

Neke od domaćih zvijezda često razmišljaju o tome što će biti kada dođu u neke zrele godine i kako će doživjeti starost. Što bi ona rekla o tome?

“Mislim da tu imam jednu dosta podvojenu ličnost, jer se točno sjećam da sam s 19 godina prvi put pomislila, uh pa brzo ovo ide", prisjetila se Mia i dodala da se ne boji starosti.

Kako se nosi sa stresom?

“Rekla bih dosta dobro, ali onda opet… Sjećam se razdoblja koje je meni bilo dosta stresno, a to je Eurosong. Ja sam bila na površini jako mirna, a onda kad sam uzela onaj pametni sat, stres mi je bio sedamdeset i nešto posto. Za tjedan dana kada sam se vratila u Zagreb, odjednom je bio na 20 posto. To mi je bio prvi signal da postoji neki oblik nošenja sa stresom, internaliziran, kojeg ja nisam svjesna", otkrila je Mia.

Jedno od pitanja koje je tada bilo aktualno su bili njezini zubi. Misli li da su neki kolege bili dosta nepravedni prema njoj kada je odlazila na Eurosong, kada su pričali o njima?

“Kad su u pitanju zubi nikad me nije boljelo, zato što sam jako rano sa sobom riješila te stvari, puno prije nego što sam stupila na javnu scenu. I skužila sam! Niti jedna uvreda na račun fizičkog izgleda uopće me ne može dotaknuti, zato što sam sa svojim fizičkim izgledom baš zadovoljna i pomirena. I to želim svima, to je predivno stanje svjesti. Ali, neke druge stvari. Tipa osjetljiva sam ako netko misli da sam dosadna. Ali ovo na račun “ružna si, glupa si”, pa znam da nisam ni jedno ni drugo pa s tim nemam problem!”, zaključila je Mia.

A koliko joj se čini da su ljudi, a posebno ova mlađa Z generacija opsjednuti društvenim mrežama i da im se dan svodi na to da drže mobitele u rukama i gledaju što se događa i ne žive stvarni život oko sebe?

“Naravno da može imati svoje dobre i loše strane. Pruža puno toga, ali puno toga i uzima. Uzima djetinjstvo kakvo smo mi poznavali. Mislim da je najgora stvar ta što se oni danas svi sa svima mogu uspoređivati, dok smo se mi mogli, eventualno, uspoređivati s ljudima iz susjednog razreda. Vidi šta ona ima, a ja nemam. A i nije bilo toliko razlike što netko ima, a što nema, jer nije bilo tolike raznolikosti. Tako da ja sam za onu varijantu školske uniforme", poručila je Mia.

I za kraj razgovora otkrila je je li sretna.

“Rekla bih da sam sretna. Bavim se poslom koji sam se sanjala baviti. Mislim da jako mali broj ljudi, kad bi ih pitao što bi radili, rekli bi to i to. Imam veliku podršku oko sebe, predivne roditelje, setru, prijatelje, bližnje. Sve je nekako lijepo i podržavajuće, što ne znači da nema teških trenutaka i beznađa ponekad, ali mislim da je samo bitno koliko ćeš ostati u tom beznađu i fokusirati se na sljedeću fazu i isplivati, ili ćeš potonuti", zaključila je Mia.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity S glavnih aduta Jelene Rozge nije bilo lako skrenuti pogled, u ultrakratkoj kožnoj haljinici zapalila je atmosferu u Frankfurtu!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Pomalo neobična božićna čestitka princa Williama i Kate Middleton očarala je sve, zbog jednog detalja mnoge je podsjetila na već viđeni prizor!