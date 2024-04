Ivana Knoll bolesna je zaplesala u poderanom topiću pa otkrila vijest kojom je razveselila Hrvate: ''Jedva čekam!''

Ivana Knoll zaplesala je na glasnu glazbu na novom videozapisu pa otkrila da uskoro dolazi u Hrvatsku.

Influencerica i naša najpoznatija navijačica Ivana Knoll otkrila je da je ovih dana imala temperaturu, ali to je nije spriječilo da bude aktivna pa je podijelila novi videozapis na društvenim mrežama.

U poderanoj majici plesala je na glasnu glazbu s trakom na glavi, a do izražaja je došao njezin ravni trbuh i bujne grudi.

Usput je otkrila i da se uskoro vraća u Hrvatsku.

''Doktor: 'Ivana, imala si temperaturu, trebala bi se odmarati.' Ja u međuvremenu: (pleše)'', napisala je.

''Nazad doma za dva tjedna! Jedva čekam'', dodala je.

Poznato je da naša influencerica i vatrena navijačica Ivana Knoll mami uzdahe i na tribinama te je nedavno najavila kako će i ove godine pratiti Europsko nogometno prvenstvo sa stadiona, koje će se održati u Njemačkoj.

No nedavno je podijelila neugodnu situaciju koju je doživjela od jednog hrvatskog kluba.

"Radim na projektu vezanom za nadolazeće Europsko prvenstvo i trebao mi je lijepi stadion u Hrvatskoj na 30 minuta snimanja projekta, bez ljudi, bez ikakvih komplikacija koje bi mogle naštetiti terenu. Nakon što je moj tim poslao upit NK-u Osijek, dobili smo negativan odgovor. Uspjeli smo doći do kontakta za Poljud, gdje smo dobili odgovor da ne promoviramo Hajduk te da to ne možemo evidentirati jer ne doprinosimo promocija Splita. Samo ne znam kako stadion u Njemačkoj pristaje na istu situaciju i smatra da to doprinosi promociji, a recimo moja zemlja ne. Ovdje sam još jednom željela naglasiti, iako imam podršku od običnih ljudi, da uvijek postoje zaposlenici koji me pokušavaju zaustaviti u mom uspjehu, ali NIŠTA ME NE MOŽE ZAUSTAVITI. Tko me ne ubije, ojača me", zaključila je Knoll.

Jedno je sigurno, na tribinama je svi opet jedva čekaju vidjeti.

