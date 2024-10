Ivan Zak o vremenima kad je imao po 120 nastupa godišnje: "Prozivali su me zbog cajki, a danas ti ljudi idu u Arene..."

Ivan Zak, IN Magazin (Foto: IN Magazin) In Magazin

Ivan Zak progovorio je o svojoj karijeri, ali i o još nekim zanmljivostima.

"Kad bi znao što me inspirira, svaki dan bih napisao hit", rekao je Ivan Zak u Dalibor Petko Showu. U popularnoj emisiji predstavio je nove pjesme te najavio da će sljedeće godine publiku počastiti novim glazbenim izdanjem.

Na Doru neće ići jer ga takva natjecanja više ne zanimaju.

"Prije 15 godina sve me interesiralo, ali Eurosong nije za moj stil glazbe. Tamo ipak više prolazi performance, mada je znalo biti i dobrih pjesama", poručio je Zak kojem se jako sviđa sto rade izvođači kao Grše i Baby Lasagna, kaže Zak.

"Drago mi je da današnji tinejdžeri imaju svoje zvijezde. Dečki razvaljuju, imaju masu ljudi ispred sebe, napravili su svjetsku priču i ja im želim sve puta 10", rekao je.

Zak se prisjetio i svojih početaka.

"Snimao sam turbo folk kad to nije nitko radio. Imao sam tri diskoteke, 2 kafića, salu za svadbe i moj poduzetnički duh mi je govorio moraš u nečemu biti prvi. Punio sam klubove od Posušja, Splita do Berlina, imao i do 120 nastupa godišnje, ali sam u jednom trenutku zaokrenuo zvuk, odlučio promijeniti stil i fokusirati se na koncerte u dvoranama u Hrvatskoj i Sloveniji", rekao je, a na pitanje što misli o tome da je bio osporavan u ono vrijeme, a danas takva glazba puni Arene rekao je: "Ne vrijede isti kriteriji za sve. Dupli su standardi definitivno, sve ovisi kakvu imaš etiketu i jesi li neke stvari napravio prerano. Meni se zamjeralo i govorilo ti si radio cajke, a danas ti ljudi idu u Arene. Ali smatram da je i to imalo svoje čari. Meni je to tada bilo zabavno jer je bilo zabranjeno. Danas je to postalo normalno i nije više moj đir."

Prisjetio se i epizode s tigrom, koja ga i danas prati.

"Zvao sam novinare zbog svojih pjesma. Rekli su mi da to nije zanimljivo i da bi najbolje bilo da prohodam s nekom manekenkom, da bi oni o tome pisali. Snimali smo spot 'Sve sam joj krao' i htjeli smo crnu panteru, ali je nismo mogli nabaviti. Tako je tigar završio u spotu. Za dva dana sam napravio cirkus, svi su pisali o tome, a meni je taj potez pomaknuo karijeru za dvije stepenice. To je bio moj odgovor novinarama, da se može i bez manekenke. Daj im show da bi se dogodio business. Bila je to doduše opasna igra. Dobio sam prijavu, da sam ugrozio ekipu na setu, i jasno mi je da jesam. Ali u tom momentu nisam o tome razmišljao, danas bi drugačije", rekao je.

S pjesmom "Bolja od najbolje" Zak je napravio preokret u karijeri, a Miroslav Škoro rekao je da ga je zamijetio upravo nakon tog hita. Škorin sin Matija napravio je prve glazbene korake upravo u Zakovom bandu, a za kolegu je rekao da ima svoj stil koji nije lako kopirati. Branimir Mihaljević je kazao kako je Zak izrazito profesionalan i da im svako snimanje protekne glatko. Voditelj Dalibor Petko u goste je doveo i četrnaestogodišnjeg Filipa Gavrana iz Slavonskog Broda, kojeg je društvo posjetilo prije točno 10 godina. Naime, četverogodišnji dječak tada je proglašen najmlađim Zakovim dvojnikom, a ponovi susret protekao je izrazito emotivno. Filip je također krenuo put glazbe, a sa svojim nekadašnjim uzorom, zasvirao je upravo hit "Bolja od najbolje", pjesmu zbog koje je kaže zavolio glazbu.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Baby Lasagna javio se s medenog mjeseca da bi otkrio što mu fali trenutno: ''Ne mogu dočekati!''

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Celebrity Kviz za najveće fanove Titanica: Provjerite sjećate li se svih detalja iz ovog hit-filma!