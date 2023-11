Mladi Splićanin ponosan je na svoj put u MasterChefu unatoč ispadanju: ''Top 12, to je velika stvar, upoznao sam prijatelje za cijeli život''

Ivanu Paliniću malo je nedostajalo da dođe u top 10 kandidata MasterChefa, a ovaj mladi Splićanin za naš je portal podijelio iskustvo koje je u ovom showu stekao te skromno, kao što je to uvijek i radio, otkrio kakvi su mu planovi za dalje.

Ivan Palinić mladi je Splićanin koji svoj ponos zbog dolaska u top 12 kandidata ne skriva, a svojim skromnim ponašanjem od početka je osvojio gledateljstvo.

Za naš portal otkrio je i kako sada gleda na svoje putovanje, ali i kakav je osjećaj nakon ispadanja.

''Ne bih rekao da sam razočaran, nego ponosan. Mislim da samim time što sam uopće ušao u top 24, a kamoli dogurao do ovdje, do top 12, je velika stvar. Upoznao sam toliko dobrih i pozitivnih ljudi, isto tako prijatelje za život. Jedno predivno i neopisivo iskustvo'', govori.

Za favorita za pobjedu nije se mogao odlučiti.

''Mislim da svako od kandidata ima dobre šanse za osvojit pehar. Puno toga smo prošli i skuhali pa su se neki i više iskazali'', misli.

Iako je većinu jela pripremio među najboljima, evo na koje je najponosniji.

''Da... Dosta toga je bilo. Mislim da mi je najdraže jelo bilo ono prvo u kuhinji. Prvi izazov kad smo predstavljali sebe. Ta patka, pura i mlijeko nekako opisuju mene. Pura i mlijeko djetinjstvo, a patka nešto što nisam svojim prijateljima uspio napraviti prije nego sam ušao u kuću. Mislim da će biti i ponosni i ljuti, jer eto prozvan sam među boljim jelima već prvi dan i to baš s patkom'', priznaje.

Ovo natjecanje donijelo mu je puno novosti i promjena.

''Puno me MasterChef promijenio. Neki zadaci te dovedu do te mjere da razmišljaš van okvira svog razmišljanja i snalaženja. Žiri nam je isto puno pomogao tu. Od savjeta, kritika, razgovora, rasli smo jedni uz druge. Toliko ljudi u kući i kuhinji, mislim da smo mogli dosta naučiti jedni od drugih. Hladna i mirna glava kako kaže žiri, daleko te vodi.''

Ivan je inače barmen, a što ga čeka dalje i hoće li nastaviti ovdje ili se okušati u kuhinji, još nije siguran.

''Treba prvo malo stati. Vratiti se u realnost, vratiti se ljudima koji su me bodrili, koji su vjerovali u mene i sve ovo skupa proživljavali sa mnom. Gdje sve ovo vodi još ne znam. Znam samo da san ponosan na sve i da se sve odvija s razlogom. Samo skromno i opušteno'', govori.

A evo i kako se rodila njegova ljubav prema kuhanju.

''Uvijek san pratio Masterchef još od 2011., barba Žmire i Šimine ribe u soli, sve do danas do kad se ja nisam odlučio prijavit. Kako sam cijeli život rekreativno u sportu i fitnessu tako sam počeo malo mijenjati prehranu, a sve više kuhati. Više mi je to bilo kao neki hobi koji je sve više rastao u meni. Vjerovao sam u sebe i sve to što napravim, al' kad čuješ od drugih neke komplimente na račun toga što su probali ili vidjeli preko društvenih mreža, onda znaš da ima tu nešto.''

Prvog skuhanog jela ne može se sjetiti, ali nešto mu je posebno ostalo u pamćenju.

''Teško se sad toga sjetit, al' znam da sam uvijek radio cheesecake od slatkoga. Sto varijacija na temu. Bilo je tu svega. Volim azijsku hranu i wok koji sam i radio na bootcampu. Dosta eksperimentiram i mislim da mi je to dosta dobro došlo u showu, a žiri je i sam rekao da to moje eksperimentiranje funkcionira.''

Njegova majka u životu mu je velika podrška, a njegova najava u predstavljanju kako će otići na neko vrijeme se i ostvarila. Međutim, znajući da je prošao u daljnji tijek natjecanja, majci to nije teško palo.

''A Ruža k'o Ruža. Ponosna mater. Mislim da ni ona još nije svjesna svega. Da gleda sina na TV-u i da je sve to zbog toga što sam vježbao u njenoj kuhinji. Dosad smo se nervirali i smijali radi drugih, a sad ćemo radi mene.''

U natjecanju je ostalo samo jedanaest kandidata, a kako će se oni snaći u sljedećim zadacima pogledajte već u sljedećim epizodama.

