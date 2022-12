Supruga Marka Livaje poslala je svom dragom jasnu poruku: "Mogao bi lagano i drugi, čekam"

Iris Livaja objavila je u pričama na Instagramu fotografije Marka Livaje s Neymarom i Leom Messijem pa mu poslala ohrabrujuću poruku.

Supruga našeg Vatrenog Marka Livaje, Iris Livaja oglasila se na društvenim mrežama uoči polufinalnog susreta Hrvatske i Argentine i poslala svom dragom i njegovim suigračama ohrabrujuću poruku.

"Riješen, poslan kući", napisala je Iris uz fotografiju koju je objavila u priči na Instagramu, a na kojoj Marko i njihova kćer poziraju s Neymarom.

Potom je objavila i onu na kojoj poziraju i s Leom Messijem.

"Aaaa mogao bi lagano i drugi. Smireno, staloženo, čekam", napisala je Iris.

Ona se ovih dana putem društvenih mreža dotakla i teme Markovih brojnih tetovaža pa se našalila na njegov račun.

"Kad ga braniči vide, ne znaju bi li ga čuvali ili čitali", piše uz Markovu fotku na kojoj se vidi njegova velika tetovaža s tekstom na desnom bedru.

Livaja na sebi ima čak 110 tetovaža, a upravo ta privukla je veliku pažnju na utakmici Hrvatske i Maroka tijekom njegove proslave gola.

Evo i što na njoj piše:

"Bog ima plan za tebe i u to ne sumnjaj, i ono što ti je On naumio neće ti izmaknuti iz ruke. Ako nešto izmakne, znači da nije za tebe. Bar ne u ovom trenutku. Što ti je činiti? Vjeruj! I vidjet ćeš, sve se okrene nezamislivo bolje nego što si ti želio i planirao. I ne zaboravi - zahvali na svemu, jer sve je za tvoje dobro. I udarci - oni odgajaju! Suze - one pročišćuju! Padovi - da ih nije, kako bih prepoznao let."

Iris je na društvenoj mreži podijelila i jednu uspomenu s Markom od ovoga ljeta.

"Moj Marko igra špica i zaje*an je lik", napisala je preko videa iz automobila u kojem također i skandiraju.

Livaji je supruga najveća podrška u karijeri i vjerno ga bodri na Svjetskom prvenstvu iz njihova doma u Splitu, a nakon pobjede Hrvatske protiv Kanade nije skrivala ponos. Iris i Marko vjenčali su se ovog svibnja u crkvi svetog Stjepana u Splitu, a prije toga bili su osam godina u vezi i zajedno imaju dvoje djece, sina Lorenza i kćer Elizabet.

