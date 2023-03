Tibor iz Silentea komentirao usporedbe s Harryjem Stylesom, a otkrio je i što ostatak benda kaže na njegovu solokarijeru!

Tibor Karamehmedović koncert promocije svog drugog soloalbuma "Požalit se nekom" održat će 11. ožujka u zagrebačkom klubu Sax.

Pred Tiborom Karamehmedovićem važan je koncert u Zagrebu, na kojem će promovirati svoj drugi soloalbum "Požalit se nekom". Uoči koncerta razgovarali smo njim i otkrili po čemu se razlikuje Tibor koji radi sam i stvara glazbu od onoga koji ju je stvarao sa Silenteom?

"Jednostavno je drugačije. Da ne idem okolo i pokazujem razlike - treba poslušati dvije pjesme da se razlika vidi, čuje i osjeti. Solo je produžetak, add-on. Još jedna šansa da se radi jer pjesama je previše, bolje ih je snimiti nego ostaviti da leže naokolo. Čovjek se tijekom godina mijenja i možda mi se promijeni ukus i stil pa ću htjeti pisati druge neke pjesme i bit će mi ih žao ne snimiti. Također, produkcija je drukčija, i albuma i koncerta. Inače, oboje je sjajno što se mene tiče", priznao nam je Tibor.

Što kažu kolege iz benda na vaš novi glazbeni uradak?

"Ostali iz benda daju punu podršku projektu, pomogli su i pri snimanju. Pomažu i pri koncertima tako da rade nekad i cijeli show sa mnom, kao što će naprimjer 11. ožujka u zagrebačkom Saxu", najavio je.

Tiborov najnoviji album nosi poprilično znakovit naziv, a otkrio nam je kome se on najprije žali kada mu je teško.

"Mislim da pjesma upućuje više na moju želju da nekom tko me razumije jednostavno ispričam što mi je u glavi, a da natrag dobijem: "znam, znam...", a ne neki savjet ili rješenje tog problema. Konstantno lažno tražimo pomoć, a samo smo htjeli nekome ispričati što osjećamo. Neki čak samo čekaju da sugovornik zašuti da mu može nastaviti pričati. Tako se nekad osjećam da mi nema dražeg nego se tijekom ili nakon dobre stvari samo požaliti nekom", kaže Tibor.

Nedavno je postao otac djevojčice Rubi, koju je dobio sa suprugom Mijom, a kako se snašao u ulozi oca i što mu predstavlja najveći izazov?

"Sjajno se snalazim, želim joj puno ljubavi i strpljenja", otkrio je Tibor.

Mia i on vjenčali su se u tajnosti, a kako su donijeli takvu odluku, a ne onu o velikoj svadbi?

"Nismo u tajnosti, nego privatnosti. Takvi smo ljudi i takva nam je bila želja", izjavio je.

Tijekom godina je nekoliko puta mijenjao imidž, a otkrio nam je ima li nečiju pomoć u vezi s tim ili sam bira što će obući.

"Imao sam manjak imidža. Nije me bilo briga što nosim i nisam uzimao u obzir da tako mogu lakše postati drugi lik. Kao glumac kad ga stave ispred kulise nespremnog. Postao sam oštro obučen čovjek", smatra Tibor.

Na društvenim smo mrežama naišli na neke komentare u kojima ga zbog trenutačnog imidža uspoređuju s Harryjem Stylesom, laska li mu to?

"Uspoređuju me s raznim likovima. Ljudi to rade, stalno uspoređuju pjesme, filmove, vještine, cijene u supermarketu. Jednostavno rade to, nemam ništa s tim", kaže Tibor.

Da dobije priliku surađivati s nekom od svjetskih zvijezda, koga bi volio odabrati i zašto?

"Već surađujem sa svjetskom zvijezdom, a to je Filip Vidović. Možda bih se volio vidjeti sa Stingom ili Shaggyjem. Ili obojicom", otkrio nam je Tibor.

Nakon promocije novog albuma, koji mu je sljedeći plan?

"Radim nekoliko gradova u iduća dva mjeseca za promociju drugog soloalbuma, a onda ulazimo u studio sa Silenteom. Silenteu je četvrti album izašao tek prije osam mjeseci, ali počet ćemo raditi i na nečemu novom uskoro. Puno je posla, malo je vremena, želje su velike, a pare uvijek stiskaju. Zato moram zahvaliti svima koji odvoje svoje vrijeme i novac podržavajući takav rad", poručio je Tibor.

I za kraj, pitali smo ga bi li danas napravio nešto drugačije u svojoj glazbenoj karijeri?

"Često propitkujem razne životne scenarije i što se moglo bolje. Žalim što sam se prije nekoliko godina prestao baviti glazbom na neki period od 18 mjeseci. Trebao sam se okružiti boljim ljudima i mislima, biti jači. Ne izlaziti iz auta, nego preuzeti volan. Probao sam pobjeći od sebe, ali kamo god sam otišao, nosio bih sa sobom iste misli, probleme, istog lika, istu glavu. Ali, eto, teže je prema sebi napraviti korak nego ih tisuću svijetom ostaviti", zaključio je Tibor.

