Nives Celzijus ponosno se raspričala o svojoj djeci, a otkrila nam je i što traži od muškarca koji bi nju osvojio: ''Da se nađe netko takav...''

Nives Celzijus nakon pet godina vratila se na CMC festival, a nama je nakon nastupa otkrila ponešto o privatnom životu, ali i kojeg to našeg nogometaša poznaje još od djetinjstva.

Nives Celzijus nakon pet godina ponovno je nastupila na CMC festivalu sa svojom pjesmom ''Pila'', a nama je priznala da ju je na to natjerala nostalgija.

''Posljednjih par godina kad sam vidjela da se CMC odvijao bez mene uhvatila me neka lagana nostalgija i kad se dogodio poziv ove godine baš sam se jako radovala!''

Njena nova pjesma vrlo je energična i plesna, ali i s posebnim tekstom koji odmah privuče pozornost.

''Ja sam pisala i glazbu i tekst, pjesma je nastala još za vrijeme korone kad mi je bilo malo dosadno. Ja sam autor puno svojih pjesama, neke radim i za druge izvođače, ali točno se sjećam da sam ovu pjesmu osmislila tijekom jednog usisavanja i počeli su se nizati stihovi. Bila je snimljena u ekstremnim uvjetima, snimili smo je u stanu, napravili smo izolir sobicu i snimili vokal. Pjesma dugo stoji, jedva smo čekali i da snimimo spot, ali nikako da se i to dogodi obzirom da stalno snimam serije, showove i druge projekte, ali barem smo dočekali CMC festival'', otkrila je.

Nives glumi, pjeva, bavi se modelingom i mnogim drugim projektima, a mi smo je pitali kako sve to uspijeva.

''Najbolje je kad si aktivan i kad imaš puno obaveza, onda si najbolje organiziran. Čim dođe malo vremena odmah mi sve ode v rit!'' govori kroz smijeh.

''Dok je ovako žestoki ritam, to mi je najbolje'', priznaje.

Uz sve to, Nives je i majka dvoje djece, Taishe i Leonea, a kad govori o njima, malo je reći da joj cakle oči.

''Oni su sad već velika djeca, sin ima 18, kćer će uskoro 17, već su to mali ljudi. Naravno da oni iziskuju majčinstvo bez obzira na godine, brigu i imam naviku da moram doći doma, moram im skuhati, provesti s njima neko vrijeme, ne moram nego želim, ali su već dosta odrasli i odgovorni, evo i sad su sami doma jer Dino nije u Zagrebu. Sin se lijepo brine, pohvalio se da je Taishi skuhao bolonjez i da paze jedno na drugo!'', govori ponosna mama.

A jesu li Taisha i Leone naslijedili mamin i tatin talent ili ih interesira nešto drugo?

''Njih dvoje su cijepljeni od sporta. To jest, kćer je još i imala neke naznake, ali kad je propupala to ju je popustilo, a sin je potpuno nezainteresiran za sport. Još su u nekoj potrazi, sin bi volio glumiti, jako je dobar imitator, ali s druge strane ne želi biti poznat. Vidjet ćemo u kojem će to smjeru ići'', govori.

Nives danas i mnogi pamte po braku s našim bivšim nogometašem Dinom Drpićem. Zajedno su bili od 2005. do 2014. godine, a u kakvim su odnosima danas'

''Mi smo super, bolje smo sad nego kad smo bili zajedno!''

No, svojim ljubavnim životom ne može se pohvaliti. Kaže kako je trenutno solo, ali otkrila je čime bi ju netko budući mogao osvojiti.

''Ja imam toliku listu osobina… Meni treba netko tko me ne opterećuje, evo najjednostavnije. Toliko sam zauzeta poslovnim obvezama i obitelji da moram imat partnera koji će jednostavno imati razumijevanje, i za moj posao i za moju djecu koja su mi uvijek prioritet. Kad se nađe netko takav kvalitetan onda će možda to biti to'', priznaje.

Bliži se Europsko prvenstvo koje će, kaže, budno pratiti, ali otkrila je i kojeg to našeg nogometaša poznaje još otkad je bio dijete.

''To su sad već došle ove generacije koje su stvarno premlade, ali evo Taishi su recimo zgodni Gvardiol, voli Marca Pašalića, njega znamo još otkad je bio mali, njegovu obitelj i mamu i tatu i sve, tako da on nam je drag'', rekla je za kraj.

Pogledaji ovo Celebrity Atraktivna Nives najavila vrelo ljeto s bujnim oblinama u prvom planu: "Bomba si!"

Pogledaji ovo Celebrity Nives Celzijus objavila video s posebnim majicama, za sve postoji dobar razlog: ''Moja je pila top!''

Pogledaji ovo Celebrity Raskošne obline Nives Celzijus ovaj put su završile u drugom planu, evo što je više zaokupilo pozornost njezinih fanova

Pogledaji ovo Nekad i sad Pojavile su se fotke Nives Celzijus iz 2009., tada je priredila nezaobaravan performans koji je odradila uz poseban uvjet!