Evo što supruga Melkiora Bašića misli o njegovoj tituli gospodina fatalnog, kod kuće mu to baš i ne pomaže!

Melkior Bašić jedan je od kulinarskih chefova kojeg pratimo u omiljenom showu "MasterChef", a s kojim smo uoči finala i razgovarali o zanimljivim temama.

Chefu Melkioru Bašiću ovo je već treća sezona showa "MasterChef" u kojem sudjeluje a on se u razgovoru prisjetio kako mu je bilo na početku i što se sve do danas promijenilo.

"Pa na početku, mislim da smo bili dosta uplašeni, nismo znali ni kako se kretati po setu, po studiju, kako komunicirati. Bilo nam je dosta teško pa smo trebali dosta vježbati komunikaciju, mi kuhari smo malo slabiji u tome. Razlika je velika, sad smo puno opušteniji, ponašamo se kao da kamera nema i to je to. Jednostavno to je MasterChef kuhinja i na neki način vodiš kandidate. U prvoj sezoni smo bili i dosta u grču sve dok nismo vidjeli reakcije gledatelja i kako će nas oni prihvatiti. Kad smo vidjeli da su nas prihvatili, tek smo se onda opustili jer strah vas je kad radite nešto po prvi put", otkrio je.

A kako njegovi bližnji komentiraju njegove televizijske nastupe i tko su njegovi najveći obožavatelji?

"Pa baba i mater to prate, supruga koliko stigne, frendovi. Nekako smo u tom ritmu životu da ne stignu, pogledaju na početku da vide tko su kandidati. Ali mogu reći da puno prijatelja prati", pohvalio se Melkior.

Gledatelji njega, Stjepana i Damira obožavaju kao tim, a takvim reakcijama ni sami se nisu nadali.

"Iskreno, nismo to očekivali, dosta nas je iznenadila takva reakcija. Vole nas kao tim jer smo sva trojica drugačiji, ali funkcioniramo i kažu nam da je u tome čar. Drago nam je da smo izazvali pozitivnu reakciju i htio bih se svima zahvaliti na tome", poručio je.

Melkior je stekao nadimak "gospodina fatalnog", kako to komentira on, a što kaže supruga?

"Gospodin fatalni hahah, što da kažem na to? Supruga se smije tome, kaže "onaj moj fatalni, dođi simo, imaš zadatke u kući". I dalje sam ja Melkior koji je njezin suprug, a ona moja supruga. Imao sam puno nadimaka i dan danas ih imam, a koje vi ne znate i ne budete saznali, haha! Ali fatalni, zanimljiv je nadimak, ne znam po čemu fatalni, ali dobro", zaključio je.

Melkior je otkrio i kakva je situacija kada se kamere ugase na setu.

"Prve sezone smo se jako puno družili i to je bila poanta cijelog snimanja to jest MasterChefa. Mi smo se prije snimanja družili mjesec i pol dana, svaki dan. Došli smo u Zagreb i samo se družili, išli na kave, jedni kod drugih, da se zapravo upoznamo. A kad se kamere ugase ne mijenja se naš odnos, takvi smo kakvi smo, nismo glumci, mi smo kuhari", smatra Melkior.

Zanimljivo je i da se njih trojica prije showa uopće nisu poznavali.

"Ne, nismo se poznavali, znao sam za njih, ali ih nisam nikad upoznao. S tim da Damir i ja smo čak bili skupa na jednoj fotografiji, ali tu nas je bilo puno i nismo se znali. Možda je u tome i čar što smo se upoznavali od nule", zaključio je.

Pred nama je finale MasterChefa, je li očekivao da će baš ovi kandidati dogurati do finala?

"Zadovoljan sam finalom, najradije bih da se pet najboljih bori, ali pravila su takva", rekao nam je.

A koga mu je ove sezone bilo posebno žao kada je ispao i zašto?

"Najviše mi je bilo žao, to jest smatram da su prerarno ispali gospođa Asmira i Ivan. Mislim da su imali još puno toga za pokazati, ali stres i to je to. Takav je MasterChef, tko na kraju ovlada stresom, taj i pobjeđuje. Ali svi su posebni na svoj način i svi nekako možda prerano ispali jer su mogli još učiti", smatra Melkior.

Bi li se i on prijavio u MasterChef da su postajali kastinzi kada je započinjao svoju karijeru?

"Imao sam svoj privatni MasterChef i dokazivanje prema tati. Vrijedim li ili ne, tako da je to bio moj mali MasterChef s mojim pokojnim ocem",

Što bi poručio svima koji se planiraju prijaviti u MasterChef?

"Da je to jedno jako lijepo iskustvo, mijenja način života i razmišljanja. Ako ikada planiraju raditi u kuhinji, dobro je da dođu i da probaju. Slobodno se prijavite, naučite raditi pod pritiskom i da postanete brži, jači i bolji",

Bi li sam za kraj htio dodati nešto ili se nečime pohvaliti?

"Htio bi se zahvaliti svima gledateljima i pratiteljima showa, svima koji navijaju, drago mi je da svi imaju neke favorite. Tko je dogurao do top 15, top 20 ili top 5 nije bitno, bitno je da su ljudi zadovoljni sa sobom i što su stekli znanja, iskustva, što su zreliji i bolji", poručio je Melkior.

