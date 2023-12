U hrvatski MasterChef stigla je iz Danske, a sada će se za titulu boriti uz mladu konkurenciju: ''Osjećaj je nerealan!''

Sarah Mikulec došla je do finala ovogodišnjeg MasterChefa, a s nama je podijelila osjećaje uoči velikog trenutka koji slijedi.

Simpatična Sarah Mikulec uz mladog Luku Veića borit će se u finalu za titulu novog MasterChefa. Uoči velikog trenutka koji slijedi, nama je otkrila svoje nade i osjećaje nakon cijelog putovanja u showu.

''Osjećaj biti u finalu je zbilja nerealan, van mojih očekivanja, i maksimalno uzbudljiv. Iskreno, jedva čekam krenuti sa kuhanjem'', priznala je.

I na samom početku showa Sarah je pokazala zavidno znanje, ali ovome se, kaže, nije nadala.

''Nisam imala nikakva očekivanja od ovog showa, više sam išla na odrađivanje svakog novog izazova najbolje što sam mogla, i to me dovelo do samog finala'', rekla je.

Uz nju će u finalu uz bok stajati Luka, a nas je zanimalo bi li joj lakše sjelo da je na tom mjestu netko od drugih kandidata.

''Mi smo svi od starta imali nekolicinu ljudi u glavi koje smo vidjelu u polufinalu i finalu, i za mene je to definitivno bio i Luka, tako da sam počašćena naći se na ovom mjestu sa njime.''

Raste li nervoza?

''Nervoza je krenula rasti od onog trenutka kad sam saznala da idem u finale Masterchefa, i očekujem da će biti naporno i uzbudljivo, a najviše se veselim onom trenutku kad ćemo završiti sa kuhanjem'', priznala je.

A tko će biti novi MasterChef, Sarah ili Luka, saznajte već večeras na Novoj TV!

