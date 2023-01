Jedna činjenica o pjevačici Ivani Radovniković javnosti je malo poznata, a otkrila je i još poneki detalj o svojim navikama

Ivana Radovniković bila je gošća emisije ''Zdravlje na kvadrat'' te otkrila sve o prehrani i vježbanju u svojoj obitelji.

Malo je poznata činjenica da je Ivana Radovniković zapravo kći oca koji je tenisač i profesor tjelesnog odgoja, ali i majka je profesorica tjelesnog odgoja.

''Pa da! Ja evo dolazim iz loze DIF-ovaca i zapravo sport je oduvijek nekako prisutan u mom životu. Možda sad malo manje, čisto zbog nedostatka vremena, ali kao klinka zapravo sam stalno bila u nekom sportu. Mislim i da nema sporta koji u Zadru tada nisam trenirala i isprobala. Trenirala sam atletiku, balet. Čak sam trenirala bejzbol i nogomet'', otkrila je Ivana.

Kako održavaš liniju?

''Ajmo reći da sam u nekom balansu koji meni odgovara. Znači ne bavim se teretanom ili nečim što sad bi bilo isključivo usmjereno tome da izgledam bolje. Više volim provesti vrijeme vani tako da dosta pješačim, trčim... Budem u parkiću, djecu dižem na tobogane. To je kao girje s bar 13 do 18 kg.'', šali se Ivana.

A što majka i otac kažu na to budući da su DIF-ovci?

''Ja svako toliko odslušam predavaje kako moram voditi računa o sebi, kako mi treba više sna, kako trebam više, zdravije jesti. Sve ono što i oni, vjerojatno, sami ne prakticiraju'', kaže Ivana te dodaje.

''Ja sam imala jednu okolnost koja je mene natjerala da kuham raznoliko i da se moram prilagoditi članovima obitelji i to zbog toga što su mi oba djeteta u samom početku bili alergični na proteine kravljeg mlijeka. Tako da se njihova prehrana uglavnom bazirala na čistim namirnicama, ne toliko procesuiranoj hrani. Evo stariji je prerastao tu alergiju. Mlađi mi je još uvijek alergičan. Tako sam stjecajem okolnosti morala nekako naći način da navigiram tko će što jesti, i da pokušam prilagoditi to kada kuham za sve'', ispričala je.

A što ona jede?

''Ja sam ti k'o vreća za smeće. Znači ja stvarno mogu pojesti sve. i Jedem sve.'', priznala je.

Jede kolače i ima tako dobar stas?

''Hvala ti. To je sad ono…dalo bi se o tom. Dugi kaput, sve se pokrilo, sakrilo. Pogotovo ova ključna mjesta nakon blagdana'', šali se Ivana.

Ima li tu samodisciplinu da kaže sebi - E Ivana nećeš piti danas gazirano?

''Imam, ali imam problem sa slatkim! Konkretno s čokoladom. Znači ne znam pojesti kockicu čokolade. Jedem koliko je ima. Ali s druge strane razmišljam se, neću pojesti tu čokoladu u 11 navečer, ajde pojest ću je u 2 popodne'', objasnila je Ivana.

Ide li na redovite kontrole ili se sjeti liječnika kad je nešto zaboli?

''Mi u našoj obitelji imamo jako puno liječnika koje svako toliko moramo zvati i pitati - što je sad ovo? Ali nisam hipohondar'', kaže-

Brine li je starenje?

''Brine me u nekoliko slojeva. Kako će to izgledati, kako ću ja izgledati. I zdravlje zapravo. Znaš, kad mi pričamo o toj nekoj starosti zamisliš si nekog starog čovjeka ili ženu i fokusiran si na izgled. Ali, mislim da zdravlje zapravo diktira kako će ta starost izgledati. Bilo bi lijepo ostati zdrav što dulje i u toj starosti. Ta starost ne mora biti 100 godina. Mislim da je puno bitnija kvaliteta života nego ta duljina života. To mislim zasad. Pitajte me kad ostarim zapravo'', kaže Ivana.

Plaši li se nekakvih bolesti?

''Uh, ne razmišljam o tomu, ne na taj način. Naravno kad god se susretnem s nekim tko ima nekakav problem, ili kada čujem nešto što me duboko potrese, svjestan si toga da smo tu neko kratko vrijeme, da je život prolazan, i taj dio mi prođe kroz glavu'', rekla je.

Cijeli razgovor možete pogledati u našem videu.

