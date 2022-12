Gotovo da i ne postoji pjevač kojeg ne može imitirati, ali evo što kaže bi li se usudio pokušati sa Šuput i Tomčić!

S finalistom showa Supertalent Marijem Zovkom razgovarali smo nakon uspješnog nastupa u polufinalu i nakon što mu je Maja Šuput poručila da u njemu vidi još jednog pobjednika.

Mario Zovko je u showu Supertalent pokazao zavidno umijeće imitiranja vokala pjevača iz Hrvatske i naše regije te osvojio publiku i žiri svojim jedinstvenim talentom. Čini se kao da i ne postoji pjevač čiji glas on ne uspijeva imitirati.

"Neskromno mogu reći da sam iskusan glazbenik sa stotinama koncerata i nastupa iza svojih leđa. Iskustvo me naučilo realnosti, tako da sam svjestan i svojih limita koje svaki čovjek ima. Trudim se biti dobar u svojim poslovima i hobijima, no uvijek ima bolji od boljeg. Tako da nikada ne bih mogao u potpunosti "skinuti" nekoga tko me vokalno može progutati, no uvijek postoje izazovi da im se makar malo približim", priznao nam je Mario.

Mario je imao već i priliku predstaviti svoj talent nekim slavnim zvijezdama, a otkrio nam je i kako su one reagirale.

"Da, naravno. Pjevao sam rame uz rame s Terezom Kesovijom, Jacquesom Houdekom, Đanijem Stipaničevim te brojnim drugim zvijezdama. Tereza mi je dala jedan od najljepših komplimenata u životu, a to je da imam rijedak glas koji bi mogla slušati cijeli dan, te je zaželjela da se jednog dana preselim u Zagreb gdje bismo mogli surađivati. Sličan stav je imao i Đani Stipaničev. To su za mene vokalne veličine više klase, njihove riječi i dan danas zvone u mojim ušima, a spomenuti razgovori i upoznavanje s istima dogodili su se prije 12 i 14 godina", ispričao je Mario.

Pitali smo ga i bi li se usudio na jedan poseban izazov, odnosno bi li se usudio imitirati Maju Šuput i Martinu Tomčić koje sjede u žiriju showa?

"Ako bih mogao birati, radije bih imitirao Davora ili Fabijana. Muškarcima je teško imitirati ženske vokale, no ne i nemoguće. Tko zna, možda prihvatim izazov", poručio je Mario.

Maja je komentirala kako je u njemu pronašla još jednog pobjednika Supertalenta, što nije mala stvar.

"Maja je jedna iskrena i strastvena osoba koja ne krije svoje emocije prilikom izvedbi kandidata. Također, često motivira natjecatelje i tada se osobe nasuprot nje osjećaju lijepo i poželjno na sceni. Iz njezinih usta u Božje uši, što bismo nekada kazali", zaključio je.

Mario nam je otkrio i kako je njegova okolina reagirala na nastup u Supertalentu i kakvi su ga komentari dočekali.

"Reakcije su bile iznimno pozitivne i još se strasti nisu smirile. I dalje do mene dolaze lijepe riječi i želje za daljnjim uspjehom od mnogih ljudi. Uvijek je lijepo čuti pozitivna mišljenja okoline jer mi umjetnici živimo za pljesak od publike", priznao nam je.

U drugoj polufinalnoj emisiji konkurencija nije bila nimalo lako, a evo kako je Mario prokomentirao nastupe ostalih kandidata.

"Svi smo se dva dana zajedno družili kao da smo jedna obitelj. U prostoriji za kandidate sam u jednom momentu otvoreno rekao što mislim, a to je da ja njih ne smatram konkurentima nego svojim kolegicama i kolegama. Osobno sam se na Supertalent prijavio da zabavim publiku i s istima podijelim ono što imam. Tako da sam na sve kandidate gledao kao na prijatelje i svima u životu i karijeri želim samo najbolje. No show je takav kakav jeste, na žalost, netko mora ispasti, a netko proći dalje. Smatram da je sama pojava pred tolikim auditorijem veliki uspjeh i svi trebamo biti zadovoljni", zaključio je.

I za kraj pitali smo ga na što bi potrošio novčanu nagradu da pobijedi.

"O tome nisam razmišljao, niti ću razmišljati. Ako se dogodi da moja malenkost bude ta koja će osvojiti najviše srca putem glasova i uzmem pobjedu, onda bih taj novac nastojao pametno investirati", izjavio je Marko.

