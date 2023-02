Složna braća iz Splita osvajaju scenu, a već se mogu pohvaliti nečim na čemu bi im pozavidjeli i svjetski glazbenici: "Drago nam je da smo ostavili naš mali trag na tako velikom mjestu"

The Splitters su bend iz Splita koji čine dva para braće, Josip i Petar Senta te Antonio i Marko Komić, a nakon visokog plasmana na Dori, spremaju se i iza nastup na Zagrebačkom festivalu.

Iako su već izdali dva albuma i uskoro im izlazi treći, za splitski bend The Splitters mnogi su prvi put čuli tek na ovogodišnjoj Dori, na kojoj su nastupili s pjesmom "Lost and Found".

Pogledaj i ovo zarazni ritmovi Moderna pjesma stare energije zvuka "Nitko kao mi" nova je poslastica iz radionice The Splittersa

Širu publiku odmah su osvojili. Nakon glasovanja žirija bili su peti, no glasovi publike su ih pogurali pa su natjecanje završili na visokom četvrtom mjestu.

"Iskreno nismo očekivali takve reakcije od publike i žirija pa nam je tim više Dora donijela ne samo iskustvo nego i lijepo sjećanje tako da se ovim putem još jednom zahvaljujemo svima koji su stali iza nas i vjerovali u našu izvedbu. Ovo je dokaz da smo na pravom putu i da je publika to prepoznala", kaže nam Josip Senta, pjevač i basist benda.

Osim s odličnim plasmanom, s Dore su se vratili puni lijepih dojmova i novih poznanstava.

"Nama je bilo odlično! Dora je cura i po i drago nam je da smo bili dio tako velike produkcije i manifestacije. Atmosfera među izvođačima je bila festivalska, svi smo uživali u druženju i činili boravak jedni drugima ugodnijim tako da je bilo lako čekati sam nastup i ispunjavati dnevne obveze koje smo imali. Od izvođača smo najbliže bili s ekipom iz Detoura, koji su pravi profesionalci i društvo za poželit", ističe Senta.

Pozitivne reakcije javnosti nisu prestali dobivati ni poslije Dore, a zadovoljni su i načinom na koji su popraćeni u medijima.

"Da, još uvijek dobivamo pozitivne reakcije i podršku za daljnji rad. Nama ta pažnja i iskrene reakcije daju vjetar u leđa i poticaj su budućem stvaralaštvu da opravdamo sve ono što su oni prenijeli na nas. Od novijih vrata još ništa haha, ali ova postojeća su se više odškrinula kroz medijsku pažnju koja je veća nego ikada, a to mladom bendu kao što smo mi jako puno znači i bitno je za budući rad", zadovoljno poručuje mladi glazbenik.

Dodatan razlog za veselje daje im i činjenica da je njihova pjesma s Dore izazvala veliko zanimanje i izvan Hrvatske.

"Naravno da nas je razveselilo zanimanje za nas i izvan Hrvatske. Sigurno da se nismo nadali, ali smo vjerovali da je pjesma sa svojom melodijom univerzalna te da bi se mogla svidjeti i široj publici različitog govornog područja, a za što Dora i slični izbori pjesama za pjesmu Eurovizije potiču interes publike mnogih zemalja", ističe Senta.

A evo kako su se The Splittersi uopće odlučili prijaviti na Doru:

"'Lost and Found' nas je osvojila kao kad te osvoji dobra balada koju prvi put čuješ i to nas je resetiralo i vratilo na početne postavke pogotovo jer je ideja bila da, ako nam se svidi, probat ćemo na Doru, jer je domaćin Eurosonga Liverpool. Tako da nas je osvojila pjesma u svom najizvornijem i najljepšem obliku- sa živim instrumentima i prirodnim vokalom isto onako kako je to radila i četvorka iz Liverpoola. Odluka za sudjelovanje na Dori proizišla je iz same naravi pjesme, naime Branimir Mihaljević i Neven Kolarić su napravili pjesmu i ponudili nam je kao ljubiteljima british stila iz 60-ih, 70-ih da ju odsviramo i poslušamo, pa ako nam se svidi mogli bi se prijaviti na Doru jer je ovogodišnji domaćin Eurosonga Liverpool. Snimili smo pismu, prijavili i čekali rezultate. Onda smo upali na Doru i od tada počinje ludnica.".

"Definitivno bismo ponovili sve!" istaknuo je Josip.

S ostatkom benda je, kaže, oduvijek pratio Doru i Eurosong.

"Takvi događaji se uvijek prate, ako se i propusti neki live prijenos sustignu nas pjesme i osvrti na Doru i Eurosong tako da je to događaj koji moraš popratiti na jedan od načina. Također, svjesni smo da je to jedna od boljih platformi za promociju pjesme i imena kroz ozbiljnu produkciju i pozornicu i idealna prilika da se odmaknu slike rock izvođača kao ljudi sa željezničkih pruga koji snimaju spotove po tvornicama, razrušenim zgradama i sličnim dosjetkama prošlih generacija", priča nam Senta.

Nakon Dore, The Splitterse ćemo gledati i na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu, gdje će se predstaviti s pjesmom "Svjetlost".

"Pa evo vraćamo se na Zagrebački festival ove godine i jedva čekamo, ali ne razmišljamo o nikakvim osvajanjima festivala nego publike kroz pažnju koja se posvećuje izvođačima na tako velikim pozornicama", skromno kaže Senta.

Jedna zanimljiva crtica iz rada ovog splitskog benda je da su snimili album u jednom od najpoznatijih glazbenih studija, kultnom Abbey Roadu, a Josip nam je ispričao kako je došlo do toga:

"Tamo su došli na poziv mladog producenta Marka Mihaljevića koji je u to vrijeme završavao studij na njihovom Institutu. Snimati u Abbey Roadu je odličan osjećaj, sam proces stvaranja je takav da osjećaš višu razinu jer dan prije dobiješ primjerice katalog instrumenata koji studio ima u posjedu. Zatim biraš koju ćeš električnu, klasičnu, bas gitaru ili što već trebaš. I to te čeka na dan snimanja u samom studiju. Naravno mi smo izabrali skoro sve što se nudilo. Sve nam se svidjelo i htjeli smo isprobati sve te vintage instrumente na kojima do tada nismo imali priliku svirati. Inače samo mjesto je živi muzej pa imaš poštovanja prema svemu što predstavlja taj studio zbog ljudi koji su tamo stvarali i snimali svoje trajne zapise pa nam je drago da smo i mi ostavili naš mali trag na tako velikom mjestu".

Osim što su snimali u istom studiju kao Beatlesi, zbog njihova glazbenog stila The Spltterse često uspoređuju s legendarnim bendom, što im je, priznaju, uvijek lijepo čuti.

"Nama je drago samo da nas stavljaju u istu rečenicu s najvećim bendom ikad i to nam definitivno laska. Uzori su nam Beatlesi, Stonesi, Kings of Leon, Kinksi... ma sva dobra glazba!" govori Senta.

Zanimljivo je da se bend sastoji od dva para braće - Josip i Petar Senta (ritam gitara i vokal) te Marko (solo gitara) i Antonio Komić (bubnjevi).

"Svirati sa bratom u bendu je najbolja stvar, prije svega najiskrenija- ne možeš lagati u emocijama, pretvarati se jer kritika se dobiva odmah, bila ona dobra ili loša, uvijek znaš na čemu si. Naravno nekad ne možeš odvojit tu veliku povezanost od 'posla' ili obveza kojih imamo prema radu pa on pati jer prelazimo jedni drugima preko puno stvari koje inače ne bi trpili da nismo braća. Glazbeno smo sretniji iz godine u godinu, skupa se razvijamo, mijenjamo i rastemo sve bolje i kvalitetnije", smatra Josip.

A kako je bend uopće nastao?

"Mi smo susjedi, a Toni i ja išli smo zajedno u osnovnu školu, pa smo tako počeli zajedno svirati. U početku kao osnovnoškolac kroz priče u društvu shvatiš kakvu glazbu netko voli i sluša pa se povežeš već na tim osnovnim postavkama jer su one dobre. Kroz srednju školu smo počeli skupa svirati te smo na kraju četvrtog razreda srednje imali snimljen i prvi album na engleskom jeziku 'Love Sucks', a do tada su nam se već pridružila i starija braća Petar i Marko i od tada sviramo kao Splittersi. Uz 'Love Sucks' iz 2018. izdali smo 2020. album 'Izvedi me van' te sada najnoviji 'Role Filmova'“, kaže.

Na kraju nam je Josip otkrio i kakvi su planovi The Splittersa za 2023. godinu, a simpatični Splićani imaju i jednu univerzalnu želju.

"Planovi za 2023. puno puno koncerta gdje ćemo promovirati naš novi album Role Filmova, a od želja onu koja se sad ne čini kao floskula, a to je mir u svijetu", poručio je basist i pjevač benda sa smiješkom.

