The Splitters se s pjesmom "Svjetlost" vraćaju na pozornicu Zagrebačkog festivala

The Splitters se spremaju za nastup na Zagrebačkom festivalu s pjesmom "Svjetlost" koja će se naći i na njihovom novom albumu "Role filmova".

Sve popularniji bend iz Splita prije tek nekoliko dana je prvi put nastupio na Dori te je ostvario sjajan plasman, a dečki iz grupe The Splitters se već spremaju za osvajanje sljedeće velike pozornice. Uskoro će ponovno nastupiti na Zagrebačkom festivalu s pjesmom "Svjetlost" koja će se naći i na njihovom novom albumu "Role filmova".

"Svjetlost" je pjesma koju potpisuju upravo The Splitters, dok je s njima produkciju i aranžman radio Marko Mihaljević, njihov stalni suradnik. Balada koja govori o nekoj drugoj dimenziji ljubavi ostavlja snažan dojam, koji će zasigurno pronaći put i do njihove vjerne publike.

"Role filmova", "Oboji me", "Barbara", "Izgubljeni grad" i "Lost and Found" samo su neke od pjesama s kojima su The Splitters posljednjih godina osvojili publiku i struku. Dva para braće u bendu The Splitters su: Josip Senta (vokal i bas gitara), Petar Senta (gitara, prateći vokal), Marko Komić (solo gitara) i Antonio Komić (bubnjevi).

Osim na Dori i Zagrebačkom festivalu, publika je Splitterse mogla vidjeti na prošlogodišnjem INmusic festivalu, Mudri Brk Festivalu, ali i na samostalnim koncertima diljem Lijepe naše. Bend će novi studijski album "Role filmova" objaviti za nekoliko tjedana, nakon čega će najaviti i nove koncertne datume.