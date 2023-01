Naš markantni glumac bacio se u nepoznate vode, a 12 godina mlađa partnerica najveća mu je podrška!

Alen Liverić pridružit će se ekipi showa "Ples sa zvijezdama", a kako nam je otkrio, bit će to jedan posve novi teritorij u kakvom se dosad još nije našao.

Naš filmski i kazališni glumac Alen Liverić kandidat je nove sezone showa "Ples sa zvijezdama", koji se uskoro vraća na male ekrane, a koji već sada jedva čeka.

"Ovo je prvi put da sudjelujem u showu koji će ići uživo. Što se tiče treme, vjerujem da ću je malo imati jer to je novi teritorij na kojem nisam bio, nepoznanica za mene. Bit će vrlo zanimljivo, a kako stojim s plesom? Plesao jesam u kazališnim predstavama, ali to ne bih mogao nazvati takvim plesom kakav ovaj show nudi. To je stvarno fantastično i to mi predstavlja izazov", priznao je Alen.

Alen je otkrio i ima li već sada omiljeni plesni stil ili će ga tek zavoljeti.

''Ne pratim toliko ples da sam baš neki znalac, ali meni su, moram priznati, zanimljivi klinci koji plešu, recimo to tako, slobodni stil s elementima improvizacije, breakdance, akrobacije i tome slično'', zaključio je.

A kad je posljednji put zaplesao?

"Hahaha, u 80-ima, tada smo svi plesali! Vjerojatno u nekoj predstavi koje se sada ne mogu sjetiti, ali nisam jako, jako dugo plesao", priznao je Alen.

Alen će imati brojnu podršku najbližih, ima dva sina i dvije kćeri, koji će, vjerujemo, glasno navijati za njega. Kako uspijeva uskladiti sve privatne i poslovne obveze?

"Na svu sreću, imam partnericu koja to hendla. Moje dvije kćeri su iz prvog braka i žive s mamom, starija radi, mlađa još ide u školu. A s ovih dvoje klinaca sve hendla Anastazija i ustvari joj mogu biti zahvalan što mogu biti ovdje, a i HNK-u Zadar što me pustio. Zaista imaju razumijevanje za mene i moje poslove. Kada sam tamo pomažem, naravno, a kada radim, onda radim", ispričao nam je Alen.

Kakva je plesačica njegova partnerica Anastazija? Između njih je 13 godina razlike, je li im to ikada predstavljalo problem ili su za njih godine samo broj?

"Anastazija je isto glumica, ima sluha i zna plesati. Što se tiče godina, da, razlika je zapravo 12 godina i moram priznati da brojke nose svoje", našalio se Alen.

Alen nam je otkrio i što smatra svojim najvećim životnim postignućem.

"To je pitanje zaista vrlo teško. Mislim da kad čovjek dođe do kraja života može tek razmisliti o tome. Dobro, ja sam negdje na polovici, ali zaista mi je teško izdvojiti najveće postignuće. Naravno, djeca, to je blago koje je neprocjenjivo, ali to ide svojim prirodnim tijekom. Mislim da bi bilo najljepše neko duhovno postignuće, da čovjek postane svjestan sebe. Mislim da ću tek nešto postići u životu, imam dobar posao koji radim, ljude s kojima radim, dobru karijeru. Želim reći da mi je život ispunjen, možda je to na neki način životno dostignuće", zaključio je.

Iza Alena je niz glumačkih uloga, jedan od posljednjih filmova su "Divljaci", koje smo gledali na prošlogodišnjem filmskom festivalu u Puli. Postoji li nešto što pred kamerama nikada ne bi pristao izvesti te na čemu trenutačno radi?

"Ja sam glumac i po defaultu glumac ne bi trebao imati zapreke, što može ili ne može. Zasad sam izvršavao sve što se tražilo od mene, ležao u vodi, blatu, trčao bos po hladnoći, skakao obučen u 11. mjesecu u moru i slično. Na sve sam spreman" poručio je Alen.

I za kraj, evo koju bi poruku poslao gledateljima i ljudima koji će navijati za njega u "Plesu sa zvijezdama".

"Uživajte, glasajte samo za onoga tko vam je najbolji ili najsimpatičniji, slušajte svoje srce, navijajte i uživajmo svi zajedno!" poručio je Alen.

