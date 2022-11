U suzama je napustila MasterChef zbog nečega čega se od početka pribojavala: "Jednostavno te preplave sve te emocije koje ključaju u tebi mjesec i pol dana"

Lucija Kerečin napustila je show MasterChef pa je za DNEVNIK.HR podijelila svoje dojmove i iskustva, otkrila nam je za koga navija, a doznali smo i neke detalje iz vile u kojoj je živjela s ostalim kandidatima.

U zadnjem stres test u MasterChefu najmanje bodova za svoje jelo osvojila je 28-godišnja Lucija Kerečin koja je napustila show u suzama.



Nakon eliminacije, za DNEVNIK.HR podijelila je svoje dojmove, a evo što misli da ju je koštalo ispadanja iz showa.

"Mislim da je mom ispadanju najviše doprinijela moja glava, odnosno neki stres i panika koju sam ja sama sebi stvorila oko odrađivanja tog stres testa. Taj stres test mi se uvijek činio kao najstrašniji dio cijelog MasterChef iskustva i mislim da sam si nekako stvorila preveliki stres što je možda doprinijelo toj mojoj panici koja me na kraju dovela u situaciju da provedem previše vremena čisteći tu sipu. Također, mislim da sam u toj panici previše slušala galeriju jer kada gledam unazad puno sam bolje kuhala kad sam bila sama i pratila neku svoju intuiciju, znam da sam sposobna i tako sam trebala i odraditi u samoj eliminaciji, jer kada počneš slušati galeriju koja zna biti dosta glasna i kaotična nekako odeš u neki auto-pilot i previše se prepustiš osjećaju da ti drugi govore što i kako moraš. Naravno da me morski plod koštao ispadanja kako sam nekako se i pribojavala iako sam u početku dosta dobro odradila taj morski tjedan-dva. Sve u svemu da sam sama sebi bila više smirena, mislim da bi taj izazov dosta drugačije odradila, ali na pogreškama se uči i mislim da sam u toj situaciji naučila i više o sebi i svojim sposobnostima i nekako sam odlučila vjerovati samoj sebi više", govori Lucija.



Sudjelovanje u MasterChefu za nju je bilo jedno iznimno pozitivno iskustvo, iako kaže i da je tu bilo teških i stresnih dana, kako fizički, tako i psihički.

"Mislim da se dalo puno toga izvući i naučiti od žirija, od samog sebe i naravno drugih natjecatelja. Mislim da sam naučila puno o sebi kao osobi, testirala sam svoje granice, bacila se u nešto nepoznato, plivala i samim time dokazala da se mogu gurati i da se čovjek treba gurati van nekih granica koje su nam ugodne", ističe, a evo što joj je bilo najteže.

"Najteže mi je palo to što sam možda samu sebe stresirala i dovela u situaciju da zbog neke panike ispadnem i žao mi je što nisam dulje ostala u natjecanju kako bi stekla još više znanja i saznala više o hrani i cijelom tom svijetu hrane jer iznimno je ugodno i zanimljivo gledati druge ljude kako stvaraju. Također, u toj zadnjoj epizodi sam se malo emocionalno slomila tamo na kraju. Jednostavno te preplave sve te emocije koje ključaju u tebi mjesec i pol dana, pun si tog adrenalina, nadanja, počinješ shvaćati svoje snove i svoje mogućnosti pa mi je to nekako kulminiralo, ali naravno ne žalim za tim jer mi je to čisti dokaz da sam na pravom putu i da se po prvi put u životu osjećam dobro u svojoj koži jer sam shvatila što istinski volim raditi", kaže Lucija.

"Lijepih uspomena će biti puno, ima tu lijepih jela koje sam spremila gdje sam iznenadila samu sebe, ima divnih ljudi koji će mi ostati prijatelji još dugo vremena i činjenica da sam učinila taj prvi korak da živim ono što volim i dokazala samoj sebi da sam sposobna i da ja to stvarno mogu učiniti i da mogu biti dobra u tome. Po prvi puta u životu sam osjetila da istinski uživam u onome što radim, a to je zapravo najbolji osjećaj koji možeš doživjeti i nije barem meni usporediv s ničim drugim", dodaje.

Evo i što bi promijenila da može.

"Da mogu jedino što bi promijenila je to da uđem u cijelu tu situaciju malo smirenije glave i s malo više samopouzdanja jer u situacijama gdje sam sama sebi rekla da to mogu sam i bila uspješnija, ali možda ipak to ne bi bila ja da malo ne cvilim!" kaže u šali.



Lucija ima dugu povijest selidbi i življenja u raznim dijelovima svijeta. Naime, njezin tata radi u naftnoj industriji, pa se obitelj često selila. Školovala se i na Bliskom istoku i u Nizozemskoj. Nakon studija ekologije i antropologije zaposlila se u Omanu gdje je radila godinu i pol, a zbog svega joj je mali problem bio i hrvatski jezik.

"Mislim da je moje znanje ili neznanje hrvatskog možda zbunilo i svakako nasmijalo puno ljudi, ali ne bih rekla da je jezik bio problem. Naravno da su mi se potkradale tu i tamo engleske riječi, ali svi natjecatelji pa čak i žiri su rado sa mnom se smijali u tim momentima i naravno pomogli mi naći odgovarajuće riječi na hrvatskome", govori.

Česte selidbe svakako utjecale su i na njezinu ljubav prema gastronomiji.

"Zbog tatinog posla sam živjela u nekoliko zemalja svijeta, dosta sam tog proputovala i upoznala puno ljudi i puno kultura i mislim da je to značajno pridonijelo ne samo mome znanju o hrani već se tu rodila i ta ljubav prema stvaranju hrane. Na taj način sam shvatila da hrana zbližava ljude, usrećuje ljude i priča neke priče o ljudima koji stoje iza nje što je iznimno važno u životu, razumjeti druge ljude i provoditi lijepe trenutke s njima. Najdraža kuhinja mi je sigurno neka azijska, od Indije do Japana. Volim tu istočnu hranu te intenzivne okuse, te tople arome, podsjeća me na dom i na puno ljudi koji su važan dio mog života", smatra.

U MasterChef se prijavila zahvaljujući bratiću koji je poslao njenu prijavu, a zanimalo nas je hoće li se sada možda sama ponovno prijaviti.

"Uvijek kažem da idem u MasterChef po prvi puta 100 posto bi ponovila to cijelo iskustvo, ali da idem po drugi to ne bi. Nekako je čar tog cijelog iskustva da bude jedinstveno i da se dogodi jednom. To je neka posebna situacija koja istinski nekima od nas mijenja živote i u tom slučaju mislim da je bolje da ostane to, jedinstveno. Mislim da MasterChef za mene bez mojih ljudi iz ove sezone jednostavno ne bi bio to što je", smatra.

A zamjera li bratiću što ju je prijavio?

"Bratiću više ne zamjeram, na početku malo jesam i svjestan je toga, ali se sve to pretvorilo u jedno divno iskustvo za koje mu sada mogu biti samo zahvalna, tako da hvala Nino ipak nećeš nastradati", poručila je.



U MasterChefu je naučila puno toga novoga, i to ne samo iz područja kulinarstva.

"U showu sam jako napredovala u smislu da te cijeli format natjecanja jednostavno natjera da budeš iznimno kreativan, brz i da razmišljaš na jedan totalno drugačiji način. Mislim da je to najveći bit i plus cijelog natjecanja. Daleko od novih tehnika, namirnica i jela od kojih smo naravno svašta novog naučili, meni osobno je to najbitnija stavka. Naučila sam kako razmišljati brže, drugačije i kreativnije i nitko mi to više ne može oduzeti. Iskreno, ne gledam hranu istim očima niti na isti način kao i prije. Prije smo svi nekako razmišljali o hrani u nekim parametrima stvari koje su nam bile poznate, a show nas je nagnao ne to da guramo te granice i da se bavimo nepoznatim jer iz tog proizlaze najbolje stvari", ističe.



Stekla je i nova poznanstva, a s nekima od njih razvilo se pravo prijateljstvo.

"Mislim da sam se zbližila s nekolicinom kandidata, ima nas tu 6-7 koji smo u bliskom kontaktu i s kojima ću svakako nastaviti neku bližu komunikaciju ili odnos. Ti ljudi su mi jako dragi i naša ljubav prema hrani i to vrijeme koje smo proveli zajedno u tolikom intenzitetu nas je zbližilo. Luka M. mi je jedan od dražih ljudi iz kuće, bili smo dobri prijatelji od samog početka i iako živi u Splitu nekako sam sigurna da ćemo biti neka konstanta u životu jedan drugome, previše smo tvrdoglavi da bi odustali od druženja jer si nismo blizu. Tihomir mi je jako drag, kliknuli smo od početka, a čak i nakon natjecanja mi je postao jako dobar 'kompić' kako on to kaže. S Lorom se isto često i rado vidim, ona je moj slatki mini prijatelj kako se često šalimo. Maja J. je također osoba s kojom provodim vrijeme jer smo se povezale u kuci, ali naravno tu je i ostatak ekipe - Luka P., moj žestoki partner u badmintonu, Maja Š. koja zrači najiskrenijom i najpozitivnijom vibrom na svijetu te Matea i Leo koju su mi iznimno dragi. Kada god smo u blizini jedni drugima se vidimo", priča nam Lucija.

Otkrila nam je i svoje favorite za pobjedu.

"Moji favoriti za pobjedu uvijek su nekako bili i uvijek će biti Tihomir, Leo, Lora i Matea, mislim da su iznimno talentirani i gledaju hranu i stvaranje s hranom na jedan totalno kreativan i drugačiji način. Tihomir, Leo i Lora su jaki s tehnikama i kreativom, Tihomir ima iznimnu ljubav i poštovanje prema svakoj namirnici koju koristi, Leo je perfekcionist, Lora je kreativac kakvog nikada nisam vidjela do sada, a Matea jednostavno stvara simfonije s okusima, a pošto sam ja pobornik jačih okusa i malo intenzivnije hrane koja je izbalansirana mislim da sam tu najsličnija Matei i mogu se poistovjetiti s načinom na koji ona kuha i razmišlja. Mislim da bi ju to moglo dovesti iznimno daleko u natjecanju, ali i u svijetu kulinarstva jer ipak okus je kralj. Ukratko njih četvero bi bili moji pobjednici da je to opcija", kaže kroz smijeh.



A što misli o članovima žirija?

"Žiri je jedan trio jako skuliranih, iskusnih i pozitivnih ljudi. U svakom trenutku natjecanja su bili uz nas i pokušali nam pružiti savjete i potaknuti nas da budemo što bolji te da pomičemo granice. Mislim da se ničijih komentara nisam bojala više od ostalih, oni su ljudi koji imaju iznimno puno iskustva u tom svijetu, znaju što rade, to jako dobro rade i svaka kritika i pohvala od njih nosi veliku težinu i veliko značenje. U više trenutaka su mi naglasili da moram imati vjere u sebe i da ako to shvatim sve ostalo je lagano i mislim da su bili u pravu i nekako sam uz njih to počela shvaćati i od komentara koje su mu dali na ekranu i van njega. Sva trojica su mi jako draga i mislim da mi je bilo drago čuti razne komentare od sve trojice, naprimjer kada ti Stipe pohvali filetiranje ribe to uzmeš kao odličan znak pogotovo jer si mislio da nemaš pojma. Melkior mi je bio mentor i nekako se jako zauzeo za mene i moj napredak što mi je bilo iznimno drago vidjeti i naravno se nadam da ga nisam razočarala tijekom natjecanja. Damir je izrazio kako mu je žao što sam ispala prerano te da vidi u meni potencijal što je iznimno ohrabrujuće za čuti pogotovo u planiranju svoje budućnosti. Svakako sam im zahvalna na trudu koji su uložili u nas i u mene", kaže.

Zanimalo nas je i kakva je atmosfera u MasterChef vili i što kandidati rade kada se kamere ugase.

"Atmosfera u MasterChef vili je uvijek više-manje pozitivna i jako dinamična! Kada se kamere ugase uvijek je neka šala ili zezancija, nekolicina nas je uvijek bila u kuhinji isprobavala neka nova jela, neke nove ideje, loše ili dobre. Ja i Luka Marin smo se uvijek šalili, kada bi kuhali zajedno ako je ono što smo skuhali bilo dobro on bi rekao da je on kuhao, a ako slučajno ne bi ispalo kako treba onda sam uvijek ja bila kriva odnosno odgovorna za jelo. Načelno smo lijepo provodili vrijeme u vili, a ako ništa drugo otkrila sam da sam svakako jako kompetitivna čak i u sportu koji mi inače nikako ne ide! Jedan vikend smo imali turnir u badmintonu u koji sam se jako uživila i vikala na Luku M. koji mi je bio partner da se mora pribrati i igrati bolje. To je naravno eskaliralo do levela da kada smo izgubili turnir, išli smo se natjecati nas dvoje sami da mu dokažem da sam bolja od njega, sve u šali naravno, ali jesam bila bolja na kraju. To mi je jedan od dražih vikenda u kući. Bilo je tu i situacija uboda osa i pčela na koje sam alergična pa je cijela kuća ušla u paniku, ali naravno na kraju je sve dobro završilo", ispričala nam je Lucija.

Lucija u Zagrebu radi u marketingu, a evo kakvi su joj planovi nakon MasterChefa.

"Radim u marketingu iako sam završila ekologiju, ali se definitivno ne vidim više ni u jednom od tih polja. Mislim da će mi ta iskustva svakako pomoći u budućnosti koju planiram za sebe, ali ako sam išta izvukla iz Masterchefa to je da uživam raditi i stvarati s hranom i da me to čini iznimno sretnom i da je to nešto u čemu se vidim do kraja života. Na koji način će se to desiti to ćemo uskoro saznati, trenutno se školujem za slastičara, a nakon tog idemo u nove slatke, ali i slane pobjede", otkrila nam je.

Evo što je poručila svima koji se planiraju prijaviti u MasterChef:

"Moj iskren savjet sljedećim kandidatima je budite svoji, ne dajte se smesti, vjerujte u ono što jeste. Mislim da jedino autentični, prizemljeni ljudi mogu najviše izvući iz showa koji naravno ima te komponente realitija koji znaju biti izazovni, barem su meni bili i naravno zapamtite zašto ste došli u show, a to je ljubav prema hrani i stvaranju. I na kraju, uživajte, to vrijeme će proletjeti, naučiti čete hrpu, zavoljet ćete nove ljude, zbližiti ćete se s njima na poseban način i cijelo iskustvo će u tren oka završiti, tako da znajte sami sebe, budite ono što jeste i uživajte u kuhanju!"

