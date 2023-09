U Veneciji su svi gledali samo u ovu ženu, razlog će vam biti jasan kad vidite ove fotografije i njezinu životnu priču!

Influencerica Nina Rima na Filmskom festivalu u Veneciji ponosno je pokazala protezu kroz prorez na haljini.

Premijera filma "The Killer" na Filmskom festivalu u Veneciji okupila je brojne zvijezde, od poznate glumačke ekipe, do slavnih manekenki, no sve poglede ukrala je jedna influencerica.

Talijanka Nina Rima na crvenom tepihu pojavila se u elegantnoj crnoj haljini s visokim prorezom, u kojoj je ponosno otkrila svoju protezu.

Nina je 2017. godine ostala bez dijela lijeve noge u strašnoj prometnoj nesreći koju je doživjela sa svojim partnerom na skuteru, nakon čega je odlučila dijeliti svoju priču.

"Moja priča je priča o djetetu koje je imalo savršeno djetinjstvo, ali koje se ubrzo moralo suočiti sa stvarnošću i koje je shvatilo da savršenstvo ne postoji. Kada sam imala 13 godina, morala sam naučiti kako se izvući iz problema, dok sam sa 17 godina sudjelovala u prometnoj nesreći u kojoj sam zamalo izgubila život. Shvatila sam da, ne samo da ne postoji savršena porodica, već da ne postoji ni savršenstvo u ljepoti", ispričala je zvijezda 80. Filmskog festivala u Veneciji.

Nina je izgradila uspješnu influencersku karijeru i na Instagramu je prati više od 113 ljudi s kojima dijeli trenutke iz svakodnevnog života, prvenstveno kako bi svojim primjerom inspirirala druge da odustajanje nikada nije opcija.

