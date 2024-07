Legendarni Ibrica Jusić doživio je nezgodu prije nastupa: Za sve je kriv mačak, ali ga to neće spriječiti da zapjeva na festivalu!

Ibrica Jusić stradao je prije nastupa, ali ozlijede ga neće spriječiti da zapjeva na Prokurativima.

Glazbenik Ibrica Jusić imao je malu nezgodu prije nastupa na Splitskom festivalu.

No ozljeda ga neće spriječiti da nastupi na Prokurativama, a za 24sata ispričao je što se točno dogodilo.

"Jučer kad sam došao u hotel i otvorim vrata auta i mačak mi izleti ispred mene. Ja da ne ode pod drugi auto, spotaknem se i ravno na nos. Imam tri šava, ali to neće utjecati na nastup na Splitskom festivalu, na kojem se trenutačno nalazim", objasnio je Jusić.

Nakon nastupa u Splitu otići će u Dubrovnik na daljnje liječenje i skidanje šavova.

Podsjećamo, ovo nije prvi put da je Ibrica imao problema sa svojim voljenim ljubimcem. Naime, još 2018. godine Ibrici je pobjegao mačak Kiki te je tada pjevač za IN magazin u suzama ispričao tužnu vijest.

Međutim, priča je ipak završila sretno kada je Kiki pronađen.

''Ako me itko ikada u životu ljepše probudio, to je bio gospar Jozo iz Orašca, koji mi je prvo postavio pitanje ima li moj mačak dva zvonca ispod grla. Onda me pitao ima li ogrlicu protiv buha, ja kažem da ima, a on meni: 'E, onda dođite, vaš mačak već deset dana luta oko naše kuće''', ispričao je Ibrica svojevremeno.

Pogledaji ovo Celebrity Ibrica Jusić neutješan zbog smrti psa Bonda: Pratio ga na nastupima, predvidio i potres

Pogledaji ovo inMagazin Legendarni Ibrica Jusić osvojio nagradu na Splitskom festivalu, pa poslao snažnu poruku

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nova objava Maje Šuput i supruga Nenada oduševila je pratitelje, pjevačica za svog partnera kaže: "Mužić po mjeri Instagrama..."

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Sjećate se Emine Arapović? Proslavila se u prvom hrvatskom talent showu, a sada se udala za dugogodišnjeg partnera!