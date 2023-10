O urnebesnoj izjavi ovog simpatičnog mladića sigurno će se još dugo pričati: ''Samo je bitno da ne prdneš, sve ostalo može''

Hrvoj Fras na Supertalent se došao predstaviti sviranjem usne harmonike, a svojim otvorenim i vedrim duhom sve je osvojio na prvu.

Hrvoj Fras ponosni je Podravac s austrijskom adresom. Iako radi kao automehatroničar, kaže, ne želi se pokazivati skupocjenim automobilima nego vozi stari auto koji sam servisira i popravlja. U radioni snima cijeli proces popravka motora i auta i tako stvara sadržaj za svoj YouTube kanal. U životu se još voli baviti street workoutom, ali u Supertalent nije došao predstaviti svoje mišiće već nešto drugo.

''Mrtvo dizanje 180 kila, bench 90 kila, i čučanj 130 kila. Što se tiče treniranja i dizanja utega, naprezanja i svega, samo je bitno da ne prdneš, sve ostalo može. Oborio sam četiri državna rekorda u power liftingu, imao sam i pločice i sve je to lijepo izgledalo, ali se to malo opustilo. U to vrijeme dok sam trenirao puno su me više cure gledale nego sad, ali sad mi to više nije ni važno jer sam pet godina sa svojom curom. Curu sam upoznao na recepciji u teretani u koju sam išao, nije pala na mišiće nego na osobinu. Nisam k'o tetkica, ali volim curi pokazati da mi je stalo do nje. I to mi je važno. Trenutno živim i radim u Austriji kao automehatroničar, puno toga mogu napraviti i zeznuti neke stvari, da sam najbolji nisam, ali trudim se da budem čim bolji. Svaki dan da za jedan stupanj budem bolji od sebe. Danas se u Supertalentu planiram predstaviti s jednom muzičkom točkom, teško je biti najbolji, ali bitno je pokazati nešto što još nitko dosad nije radio'', zaključio je Hrvoje.

Kad se pojavio na pozornici žiri je nasmijao kad su ga pitali kako ga zovu u Austriji, a on je rekao - Robi.

Poslije cijele priče i predstavljanja, žiriju se predstavio sa sviranjem na usnoj harmonici.

''Čestitam'', zaključio je Fabijan.

''Ti si toliko simpatičan lik, ja bih voljela da ti prođeš dalje, pa da ti naša produkcija pusti neku matricu...'', predložila mu je Martina.

Note ne zna, ali najvažnije mu je bilo da ne razočara svoju djevojku. To se nije dogodilo te je od žirija je dobio četiri i osigurao si mjesto u daljnjem natjecanju.

