Hrvati koji su radili na filmu koji je osvojio četiri Oscara: "Nismo očekivali, jako smo sretni i ponosni!"

Film "Na zapadu ništa novo" ove godine osvojio je četiri Oscara, a na njemu su radili hrvatski set dizajneri Melkior Serdarević i Ana Sarić.

Sada rade na novom filmu s holivudskim redateljem Ridleyem Scottom. Iz Maroka su se javili za Dnevnik Nove TV.

"Počelo je sve na projektu Unchartered gdje smo bili ustvari dio većeg tima s našim šefom Nenom Perčurom, nas dvoje i još kolegica Petra Sturica. Tamo smo ustvari odradili lavovski posao što su primijetili njemačke kolege. U tom trenutku je Goldberg, dobitnik Oscara za 'Na Zapadu ništa novo', oformio tim koji će postavit taj film i tu smo bili preporučeni ja i Ana i on nas je s osmijehom prihvatio i čak smo imali toliko pozitivnu suradnju da nas je pozvao na idući film", ispričao je Melkior Serdarević.

Otkrili su i kako su se osjećali kada se čuli da je film osvojio četiri Oscara.

"Jako smo se iznenadili! Nismo očekivali, pogotovo nismo očekivali Oscara za dizajn! Vjerovali smo da će dobiti za najbolji strani film, ali evo dizajn nas je potpuno oborio s nogu! Jako smo sretni i ponosni da je u Hrvatskoj ovako pozitivno prihvaćena vijest, da su mediji zainteresirani da žele čuti što više o tome!" poručila je Ana Sarić.

Za nevjerojatne kadrove koje te pogledati u videu zaslužni su Melkior i Ana. Sve naputke i ideje glavnog scenografa morali su razviti u fizički set. To obuhvaća istraživanje povijesnih izvora i pripremu nacrta za gradnju.

Prema njihovim skicama izgrađeni rovovi. Na filmu "Na Zapadu ništa novo" njihova tema bila je kamp njemačkih vojnika. Sagradili su cijelo selo puno drvenih baraka te nekoliko interijera.

"Moja je karijera počela na stranim projektima i ostala na stranim projektima. Pretpostavljam zato što nije išla klasičnim putem kroz neko filmsko obrazovanje nego je počela u Dubrovniku kad je došao 'Game of Thrones'. Jednostavno, gotovo da nisam imao priliku radit na hrvatskim projektima jer su dominirali pozivi na stranoj produkciji", kazao je Melkior.

"Evo ja isto kao kolega Melkior, nisam imala baš prilike raditi na hrvatskom filmu, većinom je moja karijera vezana uz strane produkcije, ali što znam iz iskustva kolega nekako je to skromnije i scenografija nije na tolikoj važnosti kod nas kao što je recimo strancima", nadovezala se Ana.

"Temeljna je razlika što mi stvaramo filmove za publiku od 5 milijuna, a strani se stvaraju za cijeli svijet, i onda naravno da je velika razlika u novcima", istaknuo je Melkior.

A za kraj razgovora - otkrili su i novu suradnju s holivudskim redateljem.

"Trenutno smo u Maroku, kao što možete vidjeti! Hehe. Radimo na novom projektu Ridleya Scotta, nećemo govoriti o tome što se točno radi ovdje to je tajna, ali mislim više-manje svi znaju hehe. Mi ne bi smjeli to reći naglas i evo, to je zasada tako. Tu smo do sredine 6. mjeseca", pohvalila se Ana.