Hrvatska glumica osuđena zbog uništavanja tuđeg vozila: "Mislila sam da je to auto mog bivšeg supruga"

Hrvatska glumica I. M. osuđena je zbog grebanja tuđeg automobila na parkiralištu, za koji je mislila da pripada njezinu sada već bivšem suprugu.

Hrvatska glumica I. M. osuđena je nedavno na uvjetnu kaznu od četiri mjeseca s godinom dana kušnje zato što je jednoj gospođi ključem izgrebala auto na parkiralištu.

Glumica tvrdi kako gospođi nije namjeravala oštetiti vozilo, već je mislila da ono pripada njezinu sada već bivšem suprugu, prenosi Jutarnji list.

"Nisam planirala izgrebati auto. Ne znam što mi je u tom trenutku došlo. U afektu sam uzela ključ svog vozila i oštetila drugo jer sam mislila da je to auto mog sad već bivšeg supruga. Naime, tog dana kada sam izašla iz bolnice nakon hospitalizacije, čula sam da je imao aferu s nepoznatom ženom, a on mi se pak pohvalio i da je kupio novi auto pa sam otišla do kuće njegove ljubavnice to provjeriti. Vidjela sam novi auto i bila sam jako povrijeđena pa sam uzela ključ i oštetila ga", izjavila je u svoju obranu 55-godišnja I. M.

Uz to mora platiti 66,36 eura sudskih troškova, a oštećena vlasnica automobila upućena je u parnicu kako bi mogla namiriti štetu.

Jutarnji list piše da je glumica zbog počinjenog izrazila žaljenje i da se kaje te da je spremna obeštetiti vlasnicu automobila. Dodala je i kako je bivšeg supruga financijski pomagala kada se doselio k njoj i vraćala njegove dugove koje je imao u mjestu rođenja. No sud je unatoč svemu odlučio da je postupala s izravnom namjerom i donio osudu za djelo koje je počinila 26. travnja ove godine.

