Popularna Honey Dijon konačno dolazi u Zagreb: "Bit će to jedan od spektakala za pamćenje"

Američka glazbena i modna diva Honey Dijon održat će koncert na zagrebačkoj Šalati 15. travnja.

Jedna od najpopularnijih DJ diva današnjice te najutjecajnijih house izvođača Honey Dijon konačno dolazi u Zagreb. Na stadionu na Šalati u subotu, 15. travnja, karizmatična glazbenica koja je nagrađena prestižnim Grammyem, svirat će pred brojnom hrvatskom publikom. Dijon je itekako poznata i u modnom svijetu, pa joj je i prestižni magazin Vogue prošle godine odao priznanje za njezinu kolekciju odjeće.



Mnogi obožavaju njezin modni duh, a davno je stekla status kultne DJ-ice koja prkosi žanru. U bogatoj je karijeri surađivala na soundtrackovima za revije Kim Jones u Louis Vuittonu i Dioru više od desetljeća, više puta je prošetala modnom pistom, a redovito je prisutna i u prvim redovima na tjednima mode.



Rođena je i odrasla u Chicagu u obitelji koja živi i bavi se glazbom stoga ne čudi kako je njen životni odabir upravo umjetničko stvaranje. Uspješno koketira s mnoštvom glazbenih žanrova iako je njena baza svijet elektronske glazbene scene. Poznata je po suptilnim vještinama miksanja. Njezini gotovo senzualni prijelazi između housea i techna donose toplu, hipnotičku vibraciju unutar setova. Zaljubljenost u modu i istančan ukus za umjetnost kod nje se idealno nadopunjuju s njenom kreativnošću pa tako često stvara modne i glazbene čarolije. Čest je gost Panorama Bara u Berlinu, Sub Cluba u Glasgowu, Bloka u Tel Avivu, Outputa u NYC-u, Space-a na Ibizi i naravno Smart Bara u Chicagu. Njezin set na popularnom Boiler roomu ima više od osam milijuna pregleda.



"Spektakl s Honey sigurno će biti jedan od evenata za pamćenje. Šalata će biti ispunjena do posljednjeg mjesta jer u Hrvatskoj ona ima brojnu publiku. Često ističe koliko voli našu zemlju tako da vjerujemo kako će ovaj nastup biti izvrsna prilika za pravi proljetni spektakl. Produkcija će biti na svjetskoj razini i ovo je također jedan od najvećih BSH evenata do sada!“ - otkrio je Drago Vukelić iz BSH Events.



Uz Honey Dijon na Šalati će nastupiti i hrvatski DJ-i Aldo Morro, Blackmark, Elena Mikac, Pablo Panda, Tom Bug i Jakka. Ulaznice za ovaj proljetni spektakl mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mila Horvat objavila emotivan status o teškoj operaciji o kojoj joj je ovisio život: "Ponosna na svoje ožiljke. i one vidljive i nevidljive"

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Dečki iz Leta 3 oglasili se nakon prozivanja u srpskim medijima: "Jako je ružno da nekome to može pasti na pamet"