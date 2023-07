Upoznali smo je na Supertalentu, kada je sve očarala glasom i stasom, a od tada je daleko dogurala: "To mi je otvorilo mnoga vrata!"

Helena Gudelj oduševila je gledatelje Supertalenta 2017. godine, a sada je briljirala i na Splitskom festivalu.

Pjevačica Helena Gudelj osvojila je srca publike na Večeri mladih izvođača Splitskog festivala s pjesmom "Nemam razloga", s kojom se plasirala se na završnu natjecateljsku večer festivala.

"Fenomenalan osjećaj, stvarno se nisam nadala, meni je samo bila želja. Volim ovu pjesmu, napravila sam je s mojim bratom, i tako mi je drago da je to publika prepoznala, šokirana sam, ali pozitivno", podijelila je s nama prve dojmove nakon pobjede.

Prilikom preuzimanja nagrade, koju joj je uručio gradonačelnik Splita, Heleni se na pozornici pridružio i njezin najveći obožavatelj, koji ju je čvrsto zagrlio i nije je puštao.

"Ovo moj nećak Ivan koji tetu puno voli i koji se najviše veselio od svih", otkrila nam je, a pohvalila se i da ima dostojnog nasljednika, kojeg ćemo možda također jednog dana gledati na ovoj istoj pozornici na Prokurativama.

"On svira bubnjeve, klavir i veliku gitaru", kazala nam je ponosna teta, kojoj je obitelj velika podrška, a bratom Antom je, osim ove pjesme, napisala i pjesmu "Moje suze govore" s kojom je oduševila publiku i na Splitskom festivalu 2019. godine.

"Puno mi je to značilo, pogotovo jer je to bila prva pjesma koju sam napisala, to jest u suradnji s mojim bratom Antom Gudeljem, i mi imamo malu glazbenu radionicu obitelji Gudelj. I opet smo nas dvoje surađivali i na novoj pjesmi. Sve radimo skupa, stalno si dodajemo ideje i meni je čast pjevat nešto što smo mi napravili, ponosna sam da smo uspjeli izrazit se kroz moju pjesmu", zadovoljno je poručila.

Helenu je šira domaća javnost upoznala u showu "Supertalent" 2017. godine, a tada je sve oduševila svojim anđeoskim glasom, ali i stasom.

"Ja sam već i prije nastupala u manjim sredinama s bendom, u Imotskom na primjer, u Splitu... A onda je u Supertalentu došlo do kontakta s puno većom publikom, tako da mi je to otvorilo mnoga vrata", prisjetila se Helena, koja se tijekom godina okušala i u raznim žanrovima, no sada se vraća, kako kaže, svojim korijenima.

"Meni je jako šarolik repertoar, volim razne žanrove, ali ustrajem u ovom što volim. Isprobala sam i tu neku malo više mainstream glazbu, ali se uvijek vraćam svojim korijenima koji su jazz, blues, rock", govori.

"Malo se teže u Hrvatskoj probiti na scenu u tim žanrovima, od možda neke mainstream ili pop glazbe, ali moguće je", dodaje. Helena je nastupila i na večeri Retropektive, gdje je uz pratnju jazz orkestra otpjevala neke od najvećih hitova iz prošlosti Splitskog festivala.



"Želja mi je uvijek bila surađivati s orkestrom. Nisam imala konkretan cilj, ali svakako mi je želja bila rasti i da mogu surađivat s vrhunskim glazbenicima i nadala sam se da će se to ostvarit", ponosno govori Helena koja je daleko dogurala od Supertalenta, a otkrila nam je i svoje planove za dalje.

"Definitivno imam album u planu, neću puno govorit, ali našla sam još nekih suradnji, osim brata. Malo je možda još rano za reći, ali bit će zanimljivo i vraćam se svakako mojim korijenima pa će bit malo i rock and rolla, bluesa, soula... Voljela bih malo osvježit te žanrove na našoj sceni", zaključila je Helena.

