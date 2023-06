Zbog ovih fotografija svi misle da slavna ljepotica čeka dijete u 51. godini, ona i mlađahni suprug jedno nisu prestali raditi!

Heidi Klum i Tom Kaulitz uživaju u Italiji, gdje su potaknuli glasine da čekaju prvo zajedničko dijete.

Slavna njemačka manekenka Heidi Klum i njezin suprug, Tom Kaulitz, ovih dana uživaju u susjednoj nam Italiji, točnije u Veneciji, gdje su ih primijetili i paparazzi.

50-godišnja Heidi i 33-godišnji Tom poznati su po izmjenjivanju nježnosti u javnosti, pa se tako ni ovog puta nisu dali smesti u tome, no jedna je stvar sve zaintrigirala i potaknula šuškanja. Naime, paparazzi su snimili Toma kako nježno miluje Heidin trbuh i nježno gleda prema njemu, a ona tijekom šetnje nije micala ruku s njega. Uz to kada ju jedan obožavatelj zamolio za selfie, ona je trbuh brzo sakrila torbom koju je nosila sa sobom pa su mnogi zaključili kako im stiže prinova, no oni se zasad o tome nisu službeno oglasili.

Heidi i Tom u braku su od 2019. godine kada su se u tajnosti vjenčali nakon godinu dana veze. Nekoliko mjeseci poslije tajne ceremonije u Italiji su organizirali i svadbeno slavlje za obitelj i prijatelje.

Zanimljivo je i da je Heidi nedavno priznala kako bi s Tomom voljela imati i dijete.

"Rodila sam četiri puta. Svaki put sam dojila osam mjeseci i onda sam ponovno ostala trudna. Moja djeca imaju 18, 17, 16 i 13 godina. Sada sam dugo čekala, pa je možda vrijeme za novo", izjavila je u emisiji koju vodi Jennifer Hudson.

Heidi iza sebe ima dva propala braka i niz neuspjelih veza. Sa stilistom Ricom Pipinom u braku je bila od 1997. do 2002. godine. Zatim je 2003. započela vezu s Flaviom Briatoreom, a iste su godine objavili da čekaju dijete. No par je ubrzo prekinuo, a djevojčicu Leni Heidi je rodila kada je već upoznala glazbenika Seala.

Seal i Heidi zaručili su se 2004. godine, a vjenčali su se godinu kasnije u Meksiku. Glazbenik je priznao Leni kao svoju kćer, a i manekenka i dandanas inzistira na tome da je on otac njezina prvog djeteta, što najbolje govori o tome kako se Flavio nije nimalo iskazao u toj ulozi. Zajedno su dobili još troje djece, a razveli su se 2014. godine.

Nakon razvoda manekenka je rame za plakanje pronašla u svojem tjelohranitelju Martinu Kristenu, s kojim je bila u vezi dvije godine, a zatim je ljubila trgovca umjetninama Vita Schnabela, s kojim je prekinula 2017.

Ni Tomu ovo nije prvi brak, prije Heidi bio je dvije godine oženjen za još jednu njemačku manekenku, Riju Sommerfeld.

