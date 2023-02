Hari Rončević o ulozi djeda i izazovu u kojem se našao: "Bilo je gadno, ali sve sam uspio!"

Humanitarni koncert za obnovu doma obitelji Franić u Kaštel Sućurcu okupio je poznate glazbenike, koji se uvijek odazovu u ovakvim situacijama. Tom prilikom Hrvoje Krolo je za In magazin saznao kako se Hari Rončević snalazi u ulozi djeda, kakva iznenađenja priprema Klapa Rišpet te što danas znače Zorici Kondži glazbena priznanja.

Upravo je vlastiti sigurni dom mnogima nedostižna želja. Iz tog razloga održan je humanitarni koncert u Kaštel Sućurcu, kako bi se prikupljenim sredstvima pomoglo obitelji Franić u obnovi njihova doma.



"Nažalost statičari su procijenili da je kuća za rušenje, a to znači pošto je njihova zemlja srećom, da će trebati izgraditi novu kućicu. Ako govorimo o novcima to je sigurno stotinjak tisuća eura. Ovo je početak, to jest mi se nadamo da je ovo početak i humanitarni račun je otvoren", izjavio je Pero Pilić iz organizacije.



"Kad smo prije neki dan vidjeli na što ta kuća izgleda i kad smo ušli s kamerama unutra to je bilo brutalno, tu ne možete ostati hladni. Mislim da mi profesionalci moramo živjeti i raditi za takve stvari", dodao je Ivica Milić iz produkcije koncerta.



Naši glazbenici su uvijek prvi koji bez pogovora daju svoj obol u humanitarnim akcijama. Među izvođačima koji su zabavljali kaštelansku publiku bio je i kaštelanski zet Hari Rončević, koji je prije nešto malo manje od godinu dana postao ponosni djed unuka Vite.



"Znam promjeniti pelenu, ali ima dosta žena oko mene tako da nema potrebe, ali znam. I jedanput jesam to napravio i baš se bio pokakio, bilo je gadno, ali sve sam uspio, haha! Više pjevam dječje pjesme nego svoje", priznao je Hari.



Klapa Rišpet i njezin prvi glas Ivo Amulić neumorno rade na novim pjesmama, bogata koncertna sezona je iza njih, a pauze od nastupa zbog ulaska u studio najavili su do proljeća.



"Radimo pjesme i mogao bih čak vama reći da ima jedna nova što će se sad brzo čuti. Reći ću samo da se zove - Dotakni me nogon ispod lancun, haha! A što to znači čut će ljudi u pjesmi", najavio je Ivo.



U svoja rodna Kaštela stigla je i najbolja pjevačica u 2022. godini Zorica Kondža. Prestižna nagrada zlatni studio otišla je upravo u njezine ruke.



"Prošlu godinu sam puno radila, imala sam taj kontakt s publikom i upravo zbog toga što su oni meni dali taj svoj glas, ta nagrada dobiva na težini i zato je ona tako važna. A i rekla sam da me obavezuje da konačno snimim novu pjesmu, haha", najavila je Zorica.



Humanitarna akcija za obitelj Franić se nastavlja, koncert klapa, dječje radionice - samo su neke od manifestacija kojima će im se pomoći da dobiju svoj dom dostojan življenja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.