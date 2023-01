Hamed Bangoura prisjetio se žene koja ga je odgojila: "Roditelji su me poslali iz rodne Gvineje u Zagreb, ona me naučila svemu što znam"

Hamed Bangoura posvetio je objavu na Twitteru ženi koja ga je odgojila kada ga je obitelj poslala iz rodne Gvineje u Zagreb.

Bivši voditelj i vlasnik modne agencije Hamed Bangoura posvetio je na svojem profilu na Twitteru objavu ženi koja ga je odgojila.

Uz njihovu staru zajedničku fotografiju prisjetio se kako se brinula o njemu nakon što je obolio od dječje paralize, a svojim statusom mnoge je dirnuo.

"S devet mjeseci prebolio sam dječju paralizu. Roditelji nisu mogli ništa drugo do poslati me iz rodne Gvineje u Zagreb ženi koja me potom svakoga dana godinama nosila na liječenje u bolnicu. Svakog jutra sa Šalate u Vinogradsku i natrag. Bilo sunce, bila kiša ili snijeg", napisao je Hamed.

"Ona me naučila svemu što danas znam i što jesam. Od toga kako skuhati i divaniti uz tursku kavu, kako skuhati razne delicije, do toga kako se ponašati, poštovati i biti poštovan u novoj zemlji u koju sam došao. Sretan ti 99. rođendan, Safija, tamo negdje gore, bako moja", dodao je u komentaru ispod objave, a istaknuo je i kako je imao prekrasno djetinjstvo.

S devet mjeseci prebolio sam dječju paralizu. Roditelji nisu mogli ništa drugo do poslati me iz rodne Gvineje u Zagreb ženi koja me potom svakoga dana godinama nosila na liječenje u bolnicu. Svakog jutra sa Šalate u Vinogradsku i natrag. Bilo sunce, bila kiša ili snijeg. pic.twitter.com/c6ApcRRFjH — Hamed Bangoura (@HamedBangoura) January 15, 2023

"Dobrih, divnih, časnih i poštenih ljudi ima puno više nego što se za njih čuje", "Divno, ovo je jedno lijepo sjećanje, ljubav i zahvalnost. Vrlo emotivno", "Koja priča", neke su od brojnih reakcija njegovih pratitelja.

Hamed, koji odmalena živi u Zagrebu, rođen je 1966. godine u glavnom gradu Gvineje, Conakryju.

Sa suprugom Kristinom u braku je već više od 20 godina i zajedno imaju dvije kćeri, Zaru i Hayu, dok on iz prijašnje veze ima još i kćer Nensi.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rijetka fotografija Doris Dragović sa sinom izazvala je opće oduševljenje, njezin jedinac danas ima 32 godine!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Ovako neobičan izrez s prednje strane haljine još nismo vidjeli, s riskantnim dekolteom nije joj se bilo lako boriti