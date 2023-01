Neutješni Goran Višnjić oprostio se od drage mu osobe: "Moj partner u zločinu, moj vremenski putnik"

Goran Višnjić na društvenim se mrežama oprostio od preminule glumice Annie Wersching, s kojom je glumio u seriji "Bezvremeni".

Naš proslavljeni filmski i televizijski glumac Goran Višnjić na društvenim se mrežama oprostio od svoje prerano preminule kolegice Annie Wersching, koja je izgubila tešku borbu s rakom.

Pogledaj i ovo Prizori sa seta Nove ekskluzivne scene iz Dubrovnika: Glumci popularne Netflixove serije poharali ulice grada!

"Moj partner u zločinu, moj vremenski putnik. I uvijek s osmijehom na licu. Draga naša Annie Wersching. Oh, koliko nam nedostaješ. Moja sućut obitelji. Ne mogu ni zamisliti koliko je ovo teško. Stephen Full, naše misli su s vama", napisao je Goran uz niz fotografija na kojima pozira s Annie, a s kojom je glumio u popularnoj seriji "Bezvremeni".

"Žao mi je zbog gubitka tako predivne i talentirane duše", "Život nije fer", "Bila sam u šoku kada sam čula vijest. Uvijek je bila tako dobra prema meni", "Srce mi je slomljeno", "Kakve užasne vijesti", "Žalosno, toliko mladih ljudi umire", komentari su koje su ostavili njegovi obožavatelji.

45-godišnjoj Annie teška bolest dijagnosticirana je prije tri godine, a ona je unatoč lošim prognozama nastavila snimati popularne serije "Zvjezdane staze: Picard" i "Novak", a glumila je i s Višnjićem u seriji "Bezvremeni".

Redatelj Jon Cassar, koji je radio s Annie na hit-seriji "24", također se oglasio na Twitteru kako bi se prisjetio svoje preminule prijateljice, za koju je rekao da je već ostavila traga na sve.

"Srce mi je slomljeno u više dijelova nego što ih mogu nabrojiti. Annie je došla u moj svijet otvorena srca i zarazna osmijeha i svojim mi je talentom oduzela dah. Postala mi je više od kolegice, postala mi je prava prijateljica, mojoj obitelji, kao i svim članovima ekipe i glumcima koji su radili s njom. Doista će nedostajati njima i obožavateljima, za koje je uvijek nalazila vremena za komunikaciju. Annie, nedostajat ćeš, ostavila si svoj trag i postali smo bolji zbog tebe", napisao je Jon.

Započevši svoju glumačku karijeru prije više od dva desetljeća u dobi od 24 godine, Annie se brzo proslavila pojavljivanjem u malim, ali istaknutim ulogama u serijama kao što su "General Hospital" i "Lovci na natprirodno", a 2009. godine ostvarila je velik uspjeh glumeći Renee u "24", što joj je osiguralo status velike televizijske zvijezde.

Osim toga glumila je i u "CSI", "Plava krv" i "Dallas", "Castle" i "Vampirski dnevnici", "Bezvremeni", a posudila je i glas u hit-videoigri "The Last of Us", po kojoj je snimljena i serija u kojoj glumi Pedro Pascal.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Nekima je išla na živce kao luckasta Janice iz omiljene hit-serije, a evo kako danas izgleda i što radi

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Isplivale fotografije prve kuće Kate Middleton, pogledajte sobicu i skromno zdanje u kojem je živjela do 13. godine