Benjamin Clementine, jedan od najoriginalnijih glazbenika svoje generacije, osebujni britanski glazbenik, pjesnik i glumac, nastupit će na Tvrđavi sv. Mihovila 15. kolovoza!

Ovaj samouki multi-instrumentalist upečatljivog vokala kojeg stavljaju u rang Leonarda Cohena i Nine Simone, dobitnika prestižne britanske nagrade Mercury i francuskog Grammyja, New York Times je uvrstio na popis “28 genija koji su definirali kulturu 2016. godine”, dok su mu 2019. Francuzi dodijeli titulu viteza za njegov umjetnički doprinos

Clementine rasprodaje koncerte diljem Europe i SAD-a, a nama je posebno drago što je za svoj prvi nastup u Hrvatskoj izabrao baš Tvrđavu sv. Mihovila koja ovo ljeto slavi desetu koncertnu sezonu! Talentirani i hvaljeni glazbenik tako se savršeno nadovezuje na dosad najavljena imena - Emeli Sandé, Sigur Rós, Bonobo, José James i Maksim Mrvica, ali time naš line-up još nije kompletiran, što znači da nas ovo ljeto na Tvrđavi čeka još puno uzbuđenja - poručuju iz Tvrđave kulture Šibenik.

DESETA KONCERTNA SEZONA

Glazbeni genij upečatljivog vokala: Benjamin Clementine zasvirat će na Mihovilu u kolovozu!

Punim imenom Benjamin Sainte-Clementine, rođen 1988. u Londonu, s 19 godina seli u Pariz gdje je neko vrijeme živio kao beskućnik i svirao gitaru na ulicama, u metrou po barovima i hotelima gdje je sam stvorio svoj glazbeni stil nadahnut poezijom Williama Blakea i T.S. Eliota, ali i opusima Sylvie Plath i Oscara Wildea.

Clementine se okušao i u glumačkim vodama, debi na velikom platnu ostvario je u najnovijoj ekranizaciji Dine u režiji Denisa Villeneuvea!

Clementineova glazba, koju karakterizira kombiniranje klasike i popa, iscrtana maestralnim klavirskim potezima na kojima gradi pjesme praćena iznimno upečatljivim tenorom, nerijetko i glazbene kritičare ostavi bez riječi, dok ništa manje osebujni nisu ni njegovi live nastupi. Glazbenik je, naime, poznat po tome što nastupa bosonog.

Publiku je osvojio već svojim prvijencem “At Least for Now“ objavljenim 2015. godine, dok je posljednji album „And I Have Been“, također hvaljen od kritike i publike, objavio 2022. godine nakon petogodišnje stanke. Kreativni proces uzeo je u potpunosti u svoje ruke; sam je napisao glazbu i pjesme, producirao album te ga izdao pod vlastitom etiketom, a ove godine očekuje se izlazak drugog dijela albuma!

ULAZNICE

Prvi set ulaznica dostupan je po cijeni od 38€, a nakon toga cijena ulaznice iznosit će 42€. Ulaznice su od danas prva 24 sata dostupne korisnicima Mastercard® kartica u sustavu Eventim, a nakon toga svima ostalima te će se moći kupiti u sustavu Eventim i u City pointu Tvrđave kulture Šibenik.

Članovi Kluba prijatelja šibenskih tvrđava ostvaruju popust od 10% na ulaznice kupljene u City pointu Tvrđave kulture Šibenik.