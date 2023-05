Frano Ridjan prisjetio se ''Eurosong'' trenutka s Majom Šuput, evo o čemu je točno riječ!

Frano Ridjan i Gabriela Pilić u desetoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' plesali su valcer.

''Ja ne znam pravog voditelja na kugli zemaljskoj koji ne bi htio voditi Eurosong. Ustvari sad kad se sjetim, vodio sam ''Eurosong'', ispričao je Frano Ridjan u svom stilu i prisjetio se eurovizijske emisije u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' koju je vodio s Majom Šuput, a eurovizijska tema dopala ga je i u ovoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama''.

Frano je s partnericom Gabrielom Pilić ove nedjelje plesao valcer na pjesmu ''Sveta ljubav'' Maje Blagdan.

''Neke stvari su stvarno antologijske i baš mi je drago što je nas dopala ta skladba. Valcer koji kao svi plešemo, gle čuda, to nije to. Bolje da ne znaš ništa'', rekao je Frano.

A evo što je žiri rekao je li naučio išta u ovih tjedan dana.

''Ti uvijek dostaviš, mi gledamo, mi uživamo, i to je činjenica, već sam malo pristran. Sve je kako treba biti, divno'', rekao je Igor.

''Kad ste tako genijalni i fascinantni, ja gledam detalje. Malo spustiti ramena u određenim dijelovima. Jedan poletan valcer, visoko otplesan ples, mislim u kvaliteti. Gabi, to kako se ti njemu prepuštaš, to je nešto što me fascinira od početka, Frano ti si to vrlo brzo usvojio u ovih par mjeseci'', komentirala je Larisa.

''Tebe je toliko teško već komentirati jer si predobar, već smo te toliko nahvalili, imaš super držanje, a to kako vas dvoje plovite, dostojanstveno, mekano, otmjeno, to je predivno za gledati. Imam neki osjećaj da ti putuješ prema polufinalu'', poručila je Franka Frani.

''Meni nije bilo fluidno, bilo je malo grbavo i šepavo. Vidi se da te Gabi dobro pegla, bio si kontroliran, držanje je sve bolje i bolje, sve u svemu izvrsno'', zaključio je Ciboci.

Žiri je njihovu izvedbu nagradio s čak tri desetke.

