Tko je čovjek koji stoji iza Aleksandre Prijović? Njemu duguje sve što ima: "Ja sam zbog tebe ovdje gdje jesam"

Filip Živojinović producent je svojoj supruzi Aleksandri Prijović i autor jednog od njezinih najvećih hitova "Devet života".

Pjevačica Aleksandra Prijović ispisala je povijest u Areni Zagreb, gdje je održala pet spektakularnih koncerata o kojima se ne prestaje pričati.

Aleksandra je time postigla veliki uspjeh, no malo tko zna da iza nje i njezinih hitova kao producent stoji njezin suprug Filip Živojinović.

Aleksandra i Filip u sretnom su braku od 2018. godine i roditelji su sina kojemu su dali ime po njoj, a danas slove kao jedan od omiljenih parova Srbije. Filip je prije braka s Aleksandrom nosio titulu najpoželjnijeg muškarca u svojoj zemlji, a poznat je i kao sin Bobe Živojinovića i posinak Lepe Brene.

Školovao se u Velikoj Britaniji i SAD-u, radio je diljem svijeta, no tijekom posljednjih nekoliko godina fokusirao se na Aleksandrinu karijeru.

Upravo je on autor jednog od njezinih najvećih hitova koji se orio Arenom Zagreb "Devet života", a uz to je i vlasnik kompanije Pomfrit Medija koja je zadužena za produkciju Aleksandrinih glazbenih spotova. Ona nikada nije krila koliko joj znači Filipova podrška i pomoć koju joj on pruža.

"Filipe, tebi želim reći samo jednu stvar, ovo je naša zajednička pobjeda. To svi dobro znaju, ja sam zbog tebe ovdje gdje jesam", poručila je na jednom od posljednjih koncerata u Beogradu.

On je o njihovu odnosu progovorio nakon što premijere pjesme "Devet života.

"Moram priznati da se najviše od svega nadam da će ova pjesma nekako uspjeti preživjeti najveći test, a to je vrijeme, i da će Aki možda jednog dana negdje naručiti pjesmu koju pjeva mama, a napisao je tata. To je nešto za što vrijedi živjeti i stvarati. Na kraju krajeva, ova pjesma je naš vječni poklon sinu", izjavio je Filip u jednom od svojih intervjua.