Zbog Slovaka koji je pokazao raskoš svog glasa Maja Šuput otišla bi čak i u klub: ''Čak si i oku ugodan!''

Drugačiji pristup glazbenoj umjetnosti u showu Supertalent pokazao je Filip Rušin, Slovak koji se zaljubio u Zadar i odlučio ondje ostati, a za audicijski nastup pripremio je beatbox senzaciju.

''Iz Slovačke sam, ali živim u Zadru, imam 30 godina. Nakon srednje škole sam bio lud dovoljno da se odlučim pobjeći iz svog grada, pa države. Rekoh gdje ću, pa zašto ne tamo gdje sam dolazio svako ljeto, gdje sam naučio prve riječi hrvatske krafna i kruh. Na početku me je bilo dosta strah pričati kad još nisam znao jezik, ali nakon mjesec dans u splitu pričao sam kao vaš. Da si stranac u drugoj državi je kul, ali htio sam više pripadati, našao sam se ovdje. Život u Zadru je jedno veliko sanjarenje, mama govori da sam već 10 godina na odmoru. Planiram ostati u Zadru svakako. Često dobivam pitanje kakve su Hrvatice, kakve su Slovakinje - Slovakinje su nježne drage, a Hrvatice su temperamentnije, i to mi se sviđa, da, zaljubio sam se u Hrvaticu'', priznao je Filip u predstavljanju prije svog nastupa na pozornici showa Supertalent.

''Pokazao si svu raskoš svog vokala, tako da bi ja otišla u neki klub i gledala te jer si čak i ugodan oku'', zaključila je Maja.

Filip je prošao dalje.

''Netko to zove ADHD, netko to zove hiperaktivnost, ali ja sam sretan što imam dovoljno energije da bih istražio to što želim. Uhvatilo me to kao bolest, morao sa saznati kako napraviti glazbu sa svojim glasom, meni je kao malom nedostajalo da bi me netko učio. Zato sam stvorio ideju beatbox škole, moja škola nije samo glazbena radionica, već i radionica za istražit svoj glas'', objasnio je Filip.

