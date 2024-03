Naš novi voditelj koji je osvojio gledatelje Nove TV otkrio nepoznati detalj o sebi: ''Bio sam u toj strašnoj fazi i tad sam rekao, e nema više...''

Filip Detelić bio je gost u zadnjoj emisiji Zdravlje na kvadrat.

Filip Detelić naš je glumac kojeg odnedavno gledamo i kao voditelja na Novoj TV u emisiji ''Tvoje lice zvuči poznato''. U emisiji ''Zdravlje na kvadrat'' ispričao je malo više o sebi i svom zdravlju.

''35 mi je godina. Okej sam. Igram nogomet. I više bih ja, svaki dan, ali zbog obveza je to svedeno na jednom tjedno, možda! Kad imam predstave ili gostovanja ne mogu to ni jednom tjedno, ali trudim se da bude bar jednom tjedno'', govori Filip te dodaje da je ljubitelj svih sportova.

''Dosta sam čak i ovisan o adrenalinu tako da obožavam sve moguće. Najradije bih skločio iz aviona padobranom, ali nogomet je nekako od malena prvi i prvi. I zapravo jedini i onda dugo, dugo, nitko!'', kaže.

Pazi li na prehranu?

''Je l' mogu reći da ne?! Naime bio sam u jednoj dosta bucmastoj fazi prije par godina i onda sam smršavio jedno 12 kg, i od onda se trudim da to više ne ide na tu razinu'', priznao je.

Kakva jela najviše voli kuhati?

''Najdraže su mi, to sam znao pripremati za jednu moju jako dragu osobu, to su tortilje. To mi je najdraže kad si me pitao. Ribu znam malo slabije'', govori.

Koliko je visok, koliko je težak?

''Iskreno, jedno metar i 80 cm, znam da jesam, a težak pa imam 82, 83 kile. Bio sam u toj strašnoj fazi kad je bilo 95 čak. Joj, kad sam se vidio, mislim da smo snimali neku seriju, vidio sam se na televiziji i rekao sam, e sad je dosta! I kad sam pukao potpuno? Kad sam morao uzeti zrak za zavezati tenisicu. E sad nema više, ovo više nikad'', govori.

Zdravstvena emisija pa logično pitanje, kakvo je zdravlje?

''Pa ja ne znam. Evo uskoro idem na sistematski pa me je možda strah, ali se osjećam dobro. Naravno ima bolova 800. Bilo je povreda i na nogometu. Imao sam i jedan neugodan udes, sudar autom. Sletio sam s mosta i jedva živ ostao, pa me to od onda jače boli'', priča.

Za Filipa kažu da je veseo, optimističan i da život gleda s ljepše strane.

''Apsolutno! To mi nekako prirodno samo dođe. Nikad ne padam u neke depresije. Bude tu tuge i suza, naravno, kao i kod svih, ali se uvijek trudim i na probama i u životu, poslu, sve gledati s vedrije strane. Optimist sam sigurno. Definitivno'', zaključio je.

Kad bi u nekoliko rečenica trebao opisati sebe?

''Kao šegrta Hlapića. Malen kao lakat, veseo kao ptica. Jesam energičan sigurno, veseo, imam vjerojatno i neki ADHD, ali to bi stručnjaci morali utvrditi u kojoj to točno mjeri. Kad vidim ovo zeleno odmah mi dođe da trčim, da se valjam, I opet bih se vratio na nogomet ali nećemo više'', kaže.

Ljubitelj je prirode.

''Apsolutno! Iz Buševca sam ja. Tamo sam se rodio i živio 14 godina dok se nismo preselili s mamom i tatom u Goricu. Imamo u Šiljakovini kuću, tamo gdje su bili deda i baka, tako da često koliko god mogu idemo tamo. Ja zapravo ondje uživam. Ljeto sam cijelo znao provoditi tamo s bakom u Šiljakovini i srce me vuče tamo non - stop!'', priča.

Voli planinarenje, nije pušač, a evo što konzumira od alkohola.

''Volim i bijelo i crno. Pivu obožavam! Puno sam ih probao. I kad bih već morao birati nekakav alkohol piva bi bila no.1'', rekao je.

D. Svi mi živimo vrlo brzo, radimo dosta poslova, najmanje skrbimo o svom zdravlju, a kad nas nešto uhvati onda kažemo, e zašto nisam prije razmišljao...

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu!

