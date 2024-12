Fanovi tragično preminulog pjevača otkrili njegovu zaboravljenu pjesmu, slomljenih srca pišu: "Sada zbilja udara drugačije"

Fanovi grupe One Direction nakon pet godina su otkrili božićnu pjesmu Liama Paynea, koja danas ima potpuno drugačije značenje od originalne objave.

Obitelji Payne ovo će biti prvi Božić bez jednog od njihovih članova, tragično preminulog pjevača Liama, čiji život je završio padom s balkona u hotelu u Buenos Airesu.

Ovih dana, fanovi bivšeg pjevača grupe One Direction nanovo su otkrili njegovu božićnu pjesmu "All I Want (For Christmas)", objavljenu prije pet godina, a sudeći prema njihovim komentarima, brzo su im navrle suze na oči.

"Ova pjesma sada zbilja udara drugačije", "Prosinac bez ove pjesme nije prosinac", "Prvi puta čujem ovu Liamovu pjesmu i slama mi se srce", "Sve što želim za Božić jest da se vratiš", samo je dio komentara ostavljenih nedavno na videu.

Pjesma "All I Want (For Christmas)" je božićna balada koja izražava želju za ljubavlju kao jedinim poklonom za Božić. U pjesmi, Liam pjeva o tome kako mu ništa drugo nije potrebno osim da bude s osobom koju voli. Iako se tema pjesme vrti oko blagdanske atmosfere, glavna poruka je emotivna - želja da se provede vrijeme s voljenom osobom, čineći sve ostalo suvišnim. Pjesma ima sretni i romantični ton, čineći je savršenom za božićne trenutke u društvu voljenih.

Pretužne prizore s pogreba tragično preminulog glazbenika, pogledajte OVDJE.

Sve o smrti Liama Paynea pronađite OVDJE.

Priču o svjetskom fenomenu One Direction, osnovanom u britanskom X Factoru, pročitajte OVDJE.

