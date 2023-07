Senidah dala odgovor na provokativno pitanje: ''Koga zanima jesam li spavala sa ženom? Znaš kako? Daj šta daš!''

Pjevačica Senidah nikad nije imala problema s isticanjem seksualnosti, a sada je ponovno progovorila o svojoj seksualnosti i otkrila da joj je svejedno radi li se o muškom ili ženskom spolu.

Slovenska glazbenica koju svi rado slušaju u regiji, Senidah, nikada nije imala problem govoriti o seksualnoj orijentaciji, a već je prije otkrila da joj nije važno radi li se o muškom ili ženskom spolu.

Ovog puta, Senidah, pravog imena Senida Hajdarpašić, u jednoj je emisiji odgovarala na pitanja obožavatelja pa je na upit jedne gledateljice je li spavala sa ženskom osobom odgovorila:

''Zašto to nekog interesira? Je li ta djevojka gledala prethodnu emisiju, gdje sam to pričala? Šta, možda se od tad nešto promijenilo...? Znaš kako... Daj šta daš! Ljubav je ljubav! Ne interesira me... Daj šta daš'', rekla je kroz smijeh, piše Blic.

Iako se o njenom ljubavnom životu malo zna, pjevačica se jednom kratko osvrnula na to pitanje, ali nije ništa posebno otkrila.

''Ja volim ljude. Ne gledam ni tko je, ni što je. Bitno je samo da si ti meni okej i to je to. Volim dobre ljude. Neiskvarene.''

A da nema problema s homoseksualnošću pokazala je i prije dvije godine kad je nastupala na zagrebačkoj Paradi ponosa.

''Dobra večer, dobar dan. Jesmo li danas gej? Da, jesmo. I ja sam gej sa vama!'' uzviknula je tada.

Inače, Senidah se proslavila pjesmom "Mišići", a još neke njezine pjesme poput "Behute", "Crno srce" i "Slađana" bile su tjednima među najslušanijima u Hrvatskoj.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte senzacionalnu fotku kojom se naša vrckava pjevačica dobro našalila na svoj račun: ''Eksplodirala Maja Šuput!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kakvo tijelo Albina ima: Zbog mini topića i ove fotografije svi koji su je vidjeli složili su se u jednom!