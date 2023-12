Talijani koji su šarmirali Maju Šuput sad su pravi hit u Hrvatskoj: ''Prvi put sam ljubomorna i to na plesačice!''

Na scenu su se vratila najzabavnija braća koja su svojom energijom i pjesmom osvojila Majino srce i prvi ovogodišnji zlatni gumb! Oni su glazbena skupina Esteriore brothers koju čine šarmantna četiri brata – Mimmo, Amedeo, Piero i Gabriele – koji su publici i žiriju Supertalenta ostali upamćeni po nezaboravnoj energiji koju su donijeli na pozornicu.

''Presretni smo što smo došli do polufinala u Hrvatskoj. Nismo to očekivali, bilo je to nevjerojatno iznenađenje. Maja je izgledala fantastično u toj crvenoj haljini. Sviđa mi se, jako je simpatična i pristupačna. Zlatni gumb, majko mila...'', prisjetila su se braća Esteriore audicijske emisije u showu Supertalent.

A je li Majin poljubac tada usrećio Gabriela?

''Kako ne bih bio sretan, bio je to nevjerojatan trenutak'', dodao je Gabriel prisjetivši se trenutka kad je od Maje dobio poljubac.

''Kada je on nosio Maju, sve žene sada sanjaju da dođe Piero i da ih ovako nosi'', zaključili su prisjetivši se trenutka kad je Maja završila i u naručju jednog od braće.

''Sada smo poznati u Hrvatskoj zahvaljujući Supertalentu. Javljaju nam se mnogi, među njima je puno žena naravno, njemu, njemu, žele se oženiti za njega, on će oženiti Hrvaticu. Pišu nam na hrvatskom volim te'', ispričala su braća prije polufinalnog nastupa.

''Od nas mogu očekivati jedan sjajan nastup, energiju, glazbu, bit će opet jako zabavno na pozornici Supertalenta'', rekli su prije nastupa.

A evo kako ih je žiri doživio.

''Moram reći da večeras izgledate fantastično. Još ljepše nego na audiciji, jako talijanski, seksi, lijepo i zavodljivo, u vašem stilu. Bilo je sjajno, po prvi put sam bila ljubomorna i to na plesačice, jer ja želim biti pored vas'', priznala je Maja.

''Bilo je vrlo talijanski, ne samo izgled, nego i zvuk i energija. Možda samo malo trebate raditi s vokalnim trenerom'', primijetila je Martina.

''Mislim da ste jako dobro pjevali, a na to što se četiri brata tako zajedno zabavljaju sam ljubomoran'', priznao je Fabijan.

''Rekao bih da ste donijeli dobru i lijepu atmosferu u naš studio, a ako tražite vozača ili zabavnog menadžera, javljam se'', zaključio je Davor.

