Pogledajte najemotivniji trenutak s dodjele Emmyja, evo kako su se kolege oprostile od Matthewa Perryja: "Nisam bio spreman za ovo"

Matthew Perry jedan je od glumaca koji su nas napustili tijekom prošle godine, a kojem je na dodjeli Emmyja bila ukazana i posebna počast.

Ovogodišnja dodjela nagrade Emmy pamtit će se po jednom od najemotivnijih trenutaka koji je zapravo bio posvećen preminulom glumcu i zvijezdi "Prijatelja" Matthewu Perryju, a koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Charlie Puth otpjevao je pjesmu iz 2015. godine "I'll See You Again", koja je izvorno bila napisana kao posveta pokojnom Paulu Walkeru i koja se nalazi na soundtracku filma "Brzi i žestoki 7", a na pozornici mu se pridružila i glazbena skupina The War and Treaty.

Pred kraj pjesme iznenada su prešli na tematsku pjesmu "Prijatelja" "I'll Be There For You", što je sve posebno dirnulo, a tek što su završili refren, na ekranu je bila prikazana posveta Matthewu, dok su se iz publike čule glasne ovacije i mnogi su bili na rubu suza.

"Nisam bio spreman za ovo", "Stvarno smo izgubili velike ljude prošle godine", "Ovaj dio sa sjećanjem me slomio", neki su od komentara dirnutih obožavatelja koji su se oglasili na društvenim mrežama.

Zvijezda ''Prijatelja'' pronađena je mrtva u hidromasažnoj kadi svoje kuće u L.A.-u 28. listopada. Njegova smrt proglašena je kao slučajna, a policija Los Angelesa potvrdila je nedavno časopisu People da je zauvijek zatvorila taj slučaj.

Kako je pisao Daily Mail, preminuo je zbog posljedica konzumiranja ketamina i utapanja, a njegova je smrt proglašena nesrećom.

''Odjel za medicinsku istragu okruga Los Angeles utvrdio je uzrok smrti 54-godišnjeg glumca Matthewa Langforda Perryja kao akutni učinak ketamina. Čimbenici koji su doprinijeli smrti gospodina Perryja uključuju utapanje, bolest koronarne arterije te učinke buprenorfina (koji se koristi za liječenje poremećaja upotrebe opioida)'', objavio je glasnogovornik mrtvozornika u prosincu.

Perry je bio najpoznatiji po svojoj dugogodišnjoj ulozi Chandlera Binga u seriji "Prijatelji", koja se prikazivala deset sezona na NBC-u od 1994. do 2004., a koja je i dandanas vrlo popularna.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Zbog oblina je gubila poslove i doživljavala loše stvari, a 20 godina kasnije njezina pojava krade sve poglede!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Skoro 60 godina supruga uspješno skriva od javnosti: ''Muškarci su moja slabost, ali Carl zna da samo flertujem s drugima i da ću se vratiti kući''