Kraljica hrvatske dance glazbe našla se u neugodnoj situaciji: "Rekla mi je da obučem grudnjak. Pa ti budi pevaljka!"

Ella Jantoš na društvenim mrežama prepričala je razgovor sa svojom kćeri, kojim je nasmijala pratitelje.

Domaća dance zvijezda devedesetih Marinela Jantoš Ella ostala je upamćena po pjesmi "Iza ponoći", koja je i danas hit, a sada je obožavatelje zabavila objavom na Facebooku u kojoj je prepričala razgovor sa svojom kćeri.

"Išla sam je pratiti u školu, morala je u tajništvo. Pri spremanju rekla mi je - 'Obuci grudnjak.' (mh grr upf) I jesam! Pa ti budi pevaljka!", napisala je Ella uz kćerinu fotografiju i nasmijala mnoge. Njezinu objavu pogledajte OVDJE.

Pjevačica, koja je nekoć slovila kao kraljica hrvatske dance glazbe, samohrana je majka kćeri Rozi, koju je podigla uz pomoć svoje majke.

Ella i danas često nastupa s Mineom i Ivanom Banfić, s kojima održava koncerte prigodnog naziva "Volim 90-e".

Prije nekoliko godina fotografi su je snimili dok je radila kao konobarica, prije toga je bila i njegovateljica u Engleskoj, a otvoreno je govorila o tome kako nije mogla živjeti samo od glazbe.

"Ja sam radila u jednoj udruzi kao konobar, a meni frajer nije htio uzeti cugu, rekao je da je on moj obožavatelj i da on ne može da ja njega poslužim'', ispričala je Ella jednom prilikom u IN Magazinu.

