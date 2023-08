Ekipa s jahte jednog od najbogatijih ljudi svijeta dobila paprene kazne, evo što su se usudili izvoditi: "Pi*darije i majmunarije!"

Ekipa sa superjahte Jeffa Bezosa novčano je kažnjena zbog divljanja s jet-skijem kod Lastova.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, ekipa s jahte jednog od najbogatijih ljudi na svijetu Jeffa Bezosa novčano je kažnjena zbog divljanja jet-skijem u blizini Lastova.

Dvojici stranih državljana na licu mjesta izrečena je i naplaćena kazna u iznosu od tri tisuće eura, na što oni nisu imali prigovora. Policiju su pozvali kupači ispred jednog hotela, a bilo je nekoliko dojava.

"Ma, to je bio bezobrazluk, iživljavanje, maltretiranje nas kupača. Dođu s te glamurozne jahte, to vam je jahta onog Bezosa, i on je bio tu na Lastovu prije neki dan. I počnu izvodit pi*darije, majmunarije, zalijeću se na obalu, dođu na 30, 40 metara od nas. Nije to njima ništa, što je njima platiti tu kaznu. Da je i veća, ne bi trepnuli okom čim na tom superbrodu ljetuju. Ali neka znaju da se to trpjeti neće. I neka su je platili, svaka čast Kapetaniji, konačno je netko rekao zakon je zakon i toliko ćeš i dobiti jer radiš nered u kojem bi netko mogao ostati bez glave. Bravo, momci", izjavili su neki od svjedoka za Slobodnu Dalmaciju.

Jeff Bezos i njegova zaručnica Lauren Sanchez uživali su na odmoru u Lijepoj Našoj, koju su napustili prije tjedan dana, no njihova superjahta vrijedna 500 milijuna dolara i popratni brod ostali su i dalje kod Lastova i zasad nije poznato tko sve boravi na njoj, osim osoblja, kao ni hoće li se oni vraćati.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Zbog badića s najmanjim mogućim trokutićima gledala ju je cijela plaža, a tek kad se okrenula servirala je prizor za pamćenje!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Trudna Lana Jurčević iz bolnice se oglasila o teškom razdoblju kroz koje prolazi: "Doktor mi je rekao da je ovo početak kraja..."