Ecija Ojdanić pohvalila se velikim uspjehom: ''Bio je to rizik, ali preskočila sam i tu granicu!''

Ecija Ojdanić objavila je niz fotografija u kojima se pohvalila dobivenom medaljom pa ispričala i na kakve je sve prepreke naišla tijekom trčanja.

Glumica Ecija Ojdanić ovaj mjesec otrčala jedrugi maraton u mjesec dana, a na ovom u Bratislavi osvojila je i medalju.

"Ovaj maraton bi se mogao zvati: ''Od odustajanja do PB-a (personal best) i postolja!' A mogao bi se zvati: 'Kad je Ecija konačno postala Baćo iz Velog mista!'. Bez obzira na naziv, velika pobjeda same sebe. I nekoliko važnih lekcija. Bio je rizik istrčati 2 maratona u mjesec dana, ali neki unutarnji glas me tjerao da pokušam preskočiti i tu granicu" , napisala je ispod niza fotografija sa maratona.

Iako je naišla na mnoge prepreke, nije odustajala pa je ispričala i što ju je to točno snašlo:

" Sve je počelo idilično, put, smještaj, super društvo, karantena večer prije... Bratislava je sportski grad, cijeli grad navijao je duž staze, staza idealna, idealni vremenski uvjeti... Sve je mirisalo na dobar trkači dan. Kadli, već na 15. kilometru strašna bol u desnoj nozi. Ma kako već na 15.? Tko će izdržati trčati s grčevima još 2/3 trke?".

"Magnezij gutam u ogromnim količinama, bol malo popusti... Kako je maratonska utrka u 2 kruga, odlučim odustati. Prođem 21 km, bol malo popusti, i mislim si, ma idem trčati dok ide. I kilometar po kilometar, evo mene na 35. kilometru. Tad sam već pomislila, pa mogu ga i prehodati ako se bol javi u punom intenzitetu", dodala je.

Otkrila je i svoju novu odluku:

"I, poslušat ću mamu, sad se vraćam na “kratke” maratone. A i teretanu. Jer treba to tijelo ojačati za nove utrke".

Oduševljeni pratitelji uputili su joj niz čestitki i komplimenata: "Ecija baš si inspiracija!", "To je naša Ecija", "Svaka čast", "Nevjerojatna žena", "Sjajna si".

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Svoje velike slave 90-ih prisjetila se seksi fotkom u badiću koji joj je obilježio karijeru, no danas ju je teško prepoznati na prvu!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Sjećate se preslatke Juanite iz "Kućanica"? Evo kako izgleda danas, snašla ju je i tipična sudbina dječjih zvijezda