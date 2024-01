Dragana Mirković krenula je na turneju u sklopu koje će pjevati i u Zagrebu: ''Bilo je dosta plakanja, idemo pjevati''

Dragana Mirković započela je svoju veliku turneju "Do posljednjeg daha" i održala emotivan koncert u Tuzli.

Srpska pjevačica Dragana Mirković na svoj prvi koncert u Tuzli izašla je u pratnji sina Marka.

Za tu prigodu odjenula je dugu šljokičastu srebrnu haljinu, a ovo je bio vrlo emotivan izlazak na scenu za nju.

Naime, Draganin suprug Toni nedavno je izgubio majku Martu što je veoma potreslo i nju.

"Dobro večer i dobrodošli na moj prvi koncert poslije teškog perioda u mom životu. Bog je očigledno želio da turneju krenem iz Tuzle i ne znam zašto je to tako, ali kad vas vidim znam da sam tu gdje trebam biti. Bilo je dosta plakanja, ali obećavam vam, nema više suza, idemo pjevati", rekla je pjevačica.

Dragana 3. svibnja stiže u Zagreb gdje će proslaviti 40 godina svoje karijere, a nedavno je za Extra FM otkrila i što ju to toliko veže za ovaj grad.

"Ja idem svuda sama, nemam nikoga. Mogu sama prošetati Zagrebom, da me ljudi prepoznaju. Ljudi znaju tko sam, kakva sam, što sam radila u životu. Nikad nisam ništa loše rekla ni loše napravila. Zašto bih se ja plašila? Zašto bi meni trebalo osiguranje?", izjavila je Dragana tada.

Iza sebe ima cijeli opus bezvremenskih hitova – "Luče moje", "Eksplozija", "Pečat na usnama", "Poslednje veče", "Sve bih dala da si tu" i drugi koji pune dvorane diljem svijeta. Osim toga ima i vlastitu televiziju, diskografsku kuću, a odnedavno i glazbeno-plesni show.

Sa svojom obitelji živi u Beču u dvorcu od 15 tisuća kvadrata koji je smješten u parku od tri hektara u kojem se nalazi i crkva, a svoj dom nedavno je pokazala u videu koji je objavila na Instagramu.

"Moram priznati, mnogo je različitih osjećaja u meni kad je dvorac u pitanju, ali ne postoji onaj osjećaj u smislu - hej, ja imam dvorac i sad je to financijski vau. Ne, ne, stvarno ne razmišljam o tome, mnogo me više oduševljava pomisao da je prije 850 godina netko hodao tim stubištem, a sada hodam ja. To mi je nešto zadivljujuće i nevjerojatno, još uvijek i ja ne vjerujem da mi se to događa", izjavila je za IN magazin Dragana nedugo nakon što je kupila dvorac sa suprugom, austrijskim biznismenom Tonijem Bijelićem.

Dragana i Toni u braku su od 1999. godine i zajedno imaju dvoje djece, kćer Manuelu i sina Marka.

