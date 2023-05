Legendarni filmski snagator otkrio tužnu istinu o svom zdravlju, tešku je borbu uspješno krio osam godina!

Dolph Lundgren otkrio da se godinama bori s rakom pluća koji mu je po prvi put dijagnosticiran 2015. godine.

Glumac i jedan od najpoznatijih filmskih snagatora Dolph Lundgren otkrio je da se osam godina bori s rakom i nagađa se da je za to navodno kriva upotreba steroida za svrhe bodybuildinga.

65-godišnji švedski glumac progovorio je o svojoj borbi sa zdravljem u emisiji "In Depth with Graham Besinger" i otkrio da mu je rak pluća prvi put dijagnosticiran 2015. godine. Dolph kaže da je nakon toga bio u remisiji, ali onda se rak vratio 2020. godine i jedan mu je liječnik rekao da su mu preostale još dvije ili tri godine života. Zbog toga je odlučio otići po drugo mišljenje, a liječnički tretman koji sada dobiva rezultirao je smanjenjem tumora.

"Izvadili su mi jedan tumor, zatim su izvadili još dva koja su našli i još tri mala. Nadam se da je sve očišćeno", izjavio je glumac koji se javio iz svoje bolničke sobe.

"2020. sam se vratio u Švedsku i imao sam neku vrstu refluksa kiseline, nisam znao što je to pa sam napravio magnetsku rezonancu. Otkrili su da oko tog područja ima još nekoliko tumora. Pronašli su još jedan tumor na jetri i u tom trenutku počeo sam shvaćati da je ovo nešto ozbiljno. Kirurg me nazvao i rekao da je naraslo, da je preveliko, da je naraslo do veličine malog limuna. Pitao sam ih koliko mi je još ostalo, mislim da je rekao dvije ili tri godine, ali po glasu sam mu vidio da misli da je manje. Mislio sam da je to sigurno to", priznao je.

Dolph je izjavio kako je korištenje steroida imalo utjecaja na njegovo tijelo, čije posljedice danas osjeća.

"Probao sam steroide 80-ih, 90-ih. Ne znam ima li to veze s rakom, naravno da me pogodilo jer bi moglo imati veze s tim. Razmišljao sam o tome, jer uvijek misliš da si pogriješio. Mislim da možda postoji neka veza između terapije testosteronom i raka. Bio sam na steroidima kad sam bio mlađi, možda desetak godina. Ovisno o vrsti filma koje sam snimao", prisjetio se.

U intervjuu se oglasila i njegova 39 godina mlađa zaručnica Emma Krokdal.

"Usta su ga jako boljela, ruke su ga boljele i nije mogao ništa jesti. Bila je to borba, gubio je na težini. Shvatili smo da je puno gore nego što smo mislili, počeli su pričati o tumorima u plućima, želucu, kralježnici, izvan bubrega", ispričala je.

Dolph je otkrio i kako su se nakon što je promjenio liječnika, da su se u roku od tri mjeseca njegovi tumori smanjili.

"Jednostavno cijenim to što imam dovoljno sreće da sam živ i cijenim svaki trenutak koji postoji", zaključio je.

Dolph je najpoznatiji po ulogama u akcijskim filmovima, a proslavila ga je ona Ivana Draga u "Rockyju IV.", koju je reprizirao u "Creed II." 2018. godine.

Nakon uspješne karijere koju je ostvario 90-ih, u Hollywood se vratio 2010. godine u filmu "The Expendables", zajedno s kolegom iz Rockyja, Sylvesterom Stalloneom. Nakon toga je reprizirao svoju ulogu Gunnara Jensena u drugom i trećem filmu u serijalu, a četvrti se nastavak očekuje kasnije ove godine.

