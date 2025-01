One Direction se ponovno okuplja u emotivnom projektu, sav prihod ide u humanitarne svrhe

Dokumentarni film o grupi One Direction vraća se u kina 12 godina nakon originalnog prikazivanja, a sav prihod je namijenjenim humanitarnim organizacijama.

Grupa One Direction ujedinit će se u zajedničkom projektu prvi put nakon deset godina. Kako su javili britanski mediji, dokumentarni film o jednom o najpopularnijih britanskih boybandova "One Direction: This Is Us", snimljen 2013. godine, ponovno će biti prikazan u određenim kinodvoranama. S preostalim članovima benda Harryjem Stylesom, Louisom Tomlinsonom, Zaynom Malikom i Niallom Horanom dogovoreno je kako će sav prihod od ulaznica biti namijenjen humanitarnim organizacijama za mentalno zdravlje MIND, SAMH i AWARE NI u čast nedavno preminulom članu Liamu Payneu.

Payne, koji je tragično preminuo 16. listopada padom s balkona na trećem katu, u više navrata je otvoreno progovorio o svojoj borbi s mentalnim zdravljem i korištenjem opijata. Kako bi odali počast preminulom pjevaču, kinodvorane Odeon su odlučile prikazati dokumentarac "One Direction: This is Us", koji je u originalnom prikazivanju zaradio oko 68 milijuna funti.

Argentinska policija optužila je pet osoba, među kojima i Payneovog prijatelja Rogelija Noresa, za ubojstvo iz nehaja.

Više o smrti Liama Paynea, koja je šokirala glazbeni svijet, pronađite na našim stranicama OVDJE.

Fotogaleriju s njegovog sprovoda, održanog 20. studenog, pogledajte OVDJE.

