Dino Merlin održao je treći spektakularni koncert u Areni Zagreb, na pozornici mu se pridružio poznati regionalni šarmer!

Dino Merlin i trećim koncertom u Areni Zagreb napravio je pravi spektakl, pogledajte kakva je atmosfera vladala ovom dvoranom i koga je doveo za posebnog gosta.

Dino Merlin večeras održava treći od četiri koncerta u Areni Zagreb, a već na prve taktove publika je poludjela.

Među prvim je pjesmama zapjevao je ''Kad si rekla da me voliš'', a crvene konfete počele su padati po publici.

Tijekom večeri Merlinu se na pozornici pridružio jedan od najvećih zavodnika i pjevača u našoj regiji, Zlatko Čolić.

Zajedno su otpjevali pjesmu ''Da ti kažem što mi je'' i izazvali opće oduševljenje publike.

Osim Čolića pjevala je i već stalna gošća na Merlinovim koncertima, Ivana Banfić.

Skoro 40 godina karijere je iza njega, a ima entuzijazam početnika.

Upitali smo ga slaže li redoslijed pjesama kao neku dramaturgiju, uvod, zaplet, vrhunac, prate li te pjesme neko određeno raspoloženje?

"Da, da, to je vrlo važno. Dramaturgija koncerta, kako to sve teče, nešto na čemu se radi dugotrajno. Budući da mi to dugo radimo, onda svaka turneja ima svoju dramaturgiju, a s obzirom na to da sam sam napisao oko 200 pjesama, a možete objektivno izvesti 25, onda je to 10 ili 12 % repertoara i onda moram biti pažljiv da uravnotežim i harmoniziram ono što se meni sviđa i ono što se publici sviđa. Jer trebamo na neki način razgovarati jedni s drugima", pojasnio je Dino uoči prvog koncerta.

Posljednji koncert održat će sutra, u subotu.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Mariji Šerifović ostvarila se velika želja, vijest je dosad čuvala u strogoj tajnosti: ''Sine moj...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zdravstveno stanje Brucea Willisa se pogoršalo, njegova obitelj strahuje od najgoreg