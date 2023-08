Oskarovka i poznata modna dizajnerica posjetile Rovinj i pokisle do kože, no ni kiša im nije uspjela pokvariti provod!

Diane von Furstenberg objavila je fotografije s Emmom Thompson iz Rovinja, gdje ih je uhvatilo nevrijeme.

Poznata modna dizajnerica Diane von Furstenberg i dobitnica Oscara, glumica Emma Thompson, posjetile su Rovinj.

Njihove fotografije iz Hrvatske objavila je Diane na svojem profilu na Instagramu, gdje je pokazala i kako su se kod nas provele.

"Kišna posljednja postaja prije Venecije", napisala je u opisu fotografija na kojima se može vidjeti da je dame u Rovinju uhvatilo nevrijeme i pokisle su do kože, no čini se da im to nije pokvarilo provod.

Unatoč kiši, uspjele su prošetati gradom, družiti se s psom i fotografirati stari grad, a prekrasni prizori rovinjskih ulica oduševili su pratitelje dizajnerice.

"Wow", "Predivno", "Dobrodošle u Rovinj", neki su od brojnih komentara ispod fotografija.

Nije poznato koliko su se dame zadržale u Rovinju, a kako je Diane otkrila, dalje su se zaputile u Veneciju.

