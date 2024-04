Slavni šarmer u izlasku s 39 godina mlađom suprugom opet rasplamsao dugogodišnje glasine, a sve je teže povjerovati i da nisu točne!

Dennis Quaid iznenadio je mladolikim izgledom u rijetkom javnom pojavljivanju s 39 godina mlađom suprugom Laurom.

Američki glumac Dennis Quaid iznenadio je mladolikim izgledom na dodjeli nagrada CinemaCon koja je održana ovaj četvrtak u Las Vegasu.

70-godišnji glumac na događaj je došao sa suprugom Laurom, koja je od njega mlađa čak 39 godina, no nastavi li on ovako "stariti", uskoro bi mogli izgledati kao vršnjaci.

Naime, Quaid već 30 godina izgleda gotovo isto, što je potaknulo i brojne glasine o njegovim plastičnim operacijama, uz kritike da od botoksa više ne može ni pomaknuti lice, no on to nikada nije potvrdio.

Što vi mislite?

Je li Dennis Quaid bio na estetskim zahvatima? Signurno, nema šanse da ovako izgleda sa 70!

Ne, samo je dobro ostario

Inače, Quaid je sa suprugom Laurom u braku od 2020. godine, a upoznali su se na jednom poslovnom događaju 2019. godine, dok je ona još bila studentica poduzetništva

"Razliku u godinama niti ne primjećujemo. Nikada mi ni do koga nije stalo više od nje. Imamo sjajnu vezu, a mogu samo reći da ljubav uvijek pronađe dobar put", komentirao je glumac jednom prilikom. Istaknuo je kako je Laura ljubav njegova života.

Oboje kažu kako je to bila ljubav na prvi pogled, a Laura je svojevremeno izjavila i kako ni u koga nije bila zaljubljena toliko kao u Dennisa te da to ništa ne može promijeniti.

Quaid je inače oduvijek je bio na glasu kao veliki šarmer i Laura je njegova četvrta supruga.

Prvi put je u bračnu luku uplovio 1973. godine s glumicom P. J. Soles, od koje se razveo 1983. Zatim je 1991. oženio puno poznatiju kolegicu Meg Ryan, s kojom je dobio sina Jacka, a njih dvoje razveli su se 2000. godine. Treća supruga bila mu je agentica za nekretnine Kimberly Buffington, a s njom je bio u braku od 2004. do 2018. godine. Par zajedno ima blizance Zoe Grace i Thomasa Boonea, koje im je rodila surogat majka.

Prije nego što je upoznao sadašnju suprugu Lauru, Quaid je bio i u vezi s 33 godine mlađom glumicom Santom Auzinom.

