Nova Bianca Censori? Samo nekoliko vezica dijelilo nas je do još jednog golog skandala!

Slavni fotograf na modnoj reviji pojavio se s partnericom koja je svojim modnim izdanjem malo toga prepustila mašti.

Cijenjeni američki fotograf, redatelj glazbenih spotova i filmski redatelj, David LaChapelle pojavio se na dodjeli nagrada Fashion Trust Awards u Los Angelesu sa svojom polugolom partnericom.

David LaChapelle, Guetcha Tondreau Foto: Profimedia

Njezino je ime Guetcha Tondrea, a fotografima je rado pozirala u prozirnom bikiniju koji je izazvao brojne negativne reakcije javnosti. Zbog oskudnog izdanja brojni su je odmah prozvali novom Biancom Censori.

David je pak nosio ležernu crno-bijelu kombinaciju. U jednom trenutku par je sve prisutne počastio svojim poljupcima, a držali su se i za ruke.

Inače, poznato je da fotograf ima 62 godine, a njezine godine nisu poznate iako izgleda puno mlađe od njega.

Guetcha je rođena na Haitiju, a bavi se modelingom. Također se pojavila u nekoliko glazbenih spotova velikih zvijezda – Beyonce, Cardi B, Doya Cat, Snoop Dogg, Green Day, 2 Chainz and Pharrell, Empire of the Sun, Kendrick Lamar.

