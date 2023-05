Zgodni hokejaš iz Survivora priznao nam je u kojem timu su mu cure bile bolje: "To su samo one potvrdile"

David Bublić s nama je podijelio svoje dojmove iz showa Survivor u kojemu mu je pobjeda izmakla za dlaku.

Pred sam kraj showa Survivor, pobjeda je izmakla hokejašu Davidu Bubliću.

Nakon ispadanja, David je s nama podijelio svoje dojmove, a za početak nam je otkrio koliko se promijenio tijekom boravka u Dominikanskoj Republici.

"Ovaj show me jako promijenio jer kroz sve teške situacije krenuo sam cijeniti male stvari koje su mi inače bile dostupne na dlanu i nikad nisam obraćao puno pažnje na njih te sam odlučio provoditi više vremena sa svojom obitelji jer ne kaže se bezveze da je obitelj svetinja", priznao nam je David.

Kaže i kako niti jedan događaj nije posebno utjecao na njega, no na nešto je baš ponosan.

"Definitivno ću pamtiti Denisov i moj put u ovom Survivoru jer smo se od početka borili u manjini protiv ostatka plemena i uspjeli napraviti priču i prijateljstvo za cijeli život", govori.

"Najviše sam se zbližio s Denisom, a nikoga neću zaboraviti jer je ovo jedno posebno iskustvo koje se ne može zaboraviti", dodaje David.

Otkrio nam je i što mu je najviše nedostajalo iz vanjskog svijeta, osim dragih ljudi.



"Pa definitivno neke higijenske potrepštine, iako sam se dobro snalazio, ali isto tako sam bio i nominiran radi svoje prečiste higijene u takvim uvjetima", istaknuo je.

Evo i što mu je bilo najteže tijekom boravka u showu:



"Definitivno nedostatak hrane."

Kada su u pitanju favoriti za pobjedu, David ima samo jednog, a to je njegov prijatelj Denis.

Cijelo iskustvo bi, priznaje, ponovio, ali pod malo drugačijim uvjetima koje bi morao prije dogovoriti, a ima i savjete za sve koji razmišljaju o prijavi u Survivor.



"Svima koji istinski žele iskusiti glad, preživljavanje i moć svojeg tijela te koliko je sposobno prilagoditi se situaciji u takvim sirovim uvjetima svakako bih preporučio da se prijave", iskren je David.

Uoči ulaska u show, David nam je rekao i da prednost daje djevojkama iz Srbije, pa smo ga pitali i stoji li još uvijek kod tog mišljenja.

"Pa svakako da stojim i to su samo cure iz crvenog plemena potvrdile", priznaje.



Bube su mu bile jedan od najvećih strahova, a je li on bio opravdan?



"Kada sam to izjavio kao da sam se urekao jer od svih takmičara je baš mene tarantula upikla i hodala po meni usred noći kao da je na nekoj šetnici uz more", prisjetio se.

Na kraju nam je otkrio jesu li se ispunila njegova očekivanja da postane bolji čovjek nakon showa.



"Ovaj show me definitivno pretvorio u boljeg čovjeka i očvrsnuo kao osobu te se tek sad neću živcirat oko ničega", zaključio je David.

