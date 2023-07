Danijela Martinović prisjetila se jednog posebnog trenutka s Oliverom Dragojevićem: "Ovu priču ne zna puno ljudi..."

Danijela Martinović nastupila je na koncertu "Trag u beskraju", gdje je podijelila i jednu posebnu uspomenu s Oliverom Dragojevićem.

Na koncertu "Trag u beskraju", koji se tradicionalno održava u Veloj Luci u čast Oliveru Dragojeviću, ove godine nastupila je i Danijela Martinović, koja je prije svoje izvedbe podijelila jednu uspomenu s neprežaljenim pjevačem.

"Ja ću vam ispričat jednu priču koja mi je jako važna i koju ne zna puno ljudi. Bila je zima. Žurila sam na sastanak. Uletjela sam u Esplanadu i vidjela prazan bar i Olivera za klavirom. Nije me vidio. Malo sam uživala u tom prizoru i onda sam došla do njega i počeli smo pjevati zajedno. Nikad prije nisam pjevala tako, nikad poslije! Jer veliki služe da iz nas izvuku najbolje! To je bilo zbog njega", ispričala je Danijela i mnogima u publici izmamila suze, a svoj govor podijelila je i na Instagramu.

Danijela je zatim sama otpjevala "Nocturno" i "Nedostaješ mi ti", pa su joj se na pozornici pridružili splitska klapa Šufit i The Shades iz Novog Zelanda s kojima je izvela "Romancu".

Nosila je elegantnu bijelu haljinu s upečatljivim volanima, dubokim dekolteom i visokim prorezom.

Osim Danijele, na koncertu povodom 5. godišnjice Oliverove smrti nastupili su i Meri Cetinić, Goran Karan, Hari Rončević, Marko Tolja, The Shades, Matija Cvek, Klapa Šufit, Natali Dizdar, Lorena Bućan i Jure Brkljača.

