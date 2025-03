Danijela Dvornik otkrila što je čini čangrizavom: ''Ovako postajem poželjna sebi''

Danijela Dvornik, koja već nekoliko godina živi u Sutivanu na Braču, često dijeli dojmove o otočkom životu, a sada je otkrila kako kišne dane voli provesti u udobnosti svog kreveta.

Danijela Dvornik već nekoliko godina živi na otoku Braču, u Sutivanu, gdje je nekadašnju obiteljsku kuću za odmor pretvorila u svoj stalni dom.

Svoja iskustva života na otoku, posebno tijekom zimskih mjeseci kada je manje gužvi i turista, često dijeli na društvenim mrežama.

Nedavno je otkrila kako kišne i tmurne dane ponekad iskoristi za opuštanje i duže izležavanje u krevetu.

Danijela Dvornik - 2 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

Danijela Dvornik - 1 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

"Oblačno vrijeme natjeralo me da priuštim sebi jedno jutarnje izležavanje po vlastitom guštu. Bila sam budna već od ranih sati, ali vjerujte mi, krevet mi jedan od 'favorite' stvari u mojoj kući i životu općenito. Jer što sam ja bez svog kreveta? Ništa, čangrizava, nervozna i neispavana žena koju nitko ne bi poželio, iskreno. Ovako, u kombinaciji s krevetom postajem poželjna sebi, a kamoli ne drugima. Nije stvar u tome da se do iznemoglosti izležavam nego da bude bokun duže, dovoljno da ugodnost posteljine, toplinu popluna i mekoću svojih jastuka u kojima istina Bog mogu uživati samo kad sam budna jer dok spavam, uglavnom ih izguram pa se nađu na totalno čudnim mjestima. Postoje i ti dani kada baš želim biti kući, hodati u pidžami, servirati sebi doručak, pustiti glazbu, kad osmislim ručak i shvatim da ga mogu podijeliti s prijateljima koji će se uvijek odazvati i biti zahvalni", napisala je Danijela na Instagramu.

Danijela Dvornik - 2 Foto: Instagram

"Uostalom, bilo bi pomalo dosadnjikavo bez njih. Red priče, red provokacije, red smijeha, ponekad i žučne rasprave, sve to uz pjat pašta fažola i kobasice, malo vina da nas pogura, klasičnog paradižota da sve to na kraju zasladimo i onda se uz čvrsti zagrljaj rastavimo. Neki odu dalje raditi, neki odu kući na trosjed pod dekicu, ja ostanem počistiti kuhinju i razmisliti što dalje. Reklo bi se, sasvim uobičajeni dan na otoku. Nije uvijek ovako ali kad je ružno vrijeme onda se brzo organiziramo. Ti mali luksuzi koje ovdje imamo čine nas iznimno sretnim i zadovoljnim ljudima. Uz svu tehnologiju koja je ovladala našim životima mi smo sačuvali onaj 'normalni' komad života gdje je fizičko druženje i komunikacija ipak važan dio svakodnevnog života. Odmah da vam kažem, to je moguće samo u ovako malim sredinama, ovo je gotovo nemoguće ostvariti u gradu", dodala je.

Danijela Dvornik - 1 Foto: Instagram

Danijela je nedavno izazvala hrpu komentara na društvenim mrežama zbog toga što se podvrgnula operaciji lica.

Više o tome svakako pročitajte OVDJE.

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Danijela Dvornik - 1 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

Danijela Dvornik - 4 Foto: Instagram

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Srpska pjevačica želi kuću u Istri koja joj je posebno draga: ''Obožavam taj dio!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Uske tajice s prorezom i dekoltirani top istaknuli su savršenu figuru Maje Šuput

Pogledaji ovo Celebrity Splitska dizajnerica o problemu trovanja pasa u Splitu: ''Otrovi se nalaze pored dječjih igrališta, sablasno je to''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Priča o reality zvijezdi koja je napustila muža i siguran posao s 37 godina, a onda joj se život preokrenuo!

Pogledaji ovo Celebrity Supruga Igora Kojića pokazala djelić luksuza u kojem uživaju na odmoru

Pogledaji ovo Celebrity Kći Brucea Willisa otkrila nove detalje trenutačnog stanja njegove teške borbe s demencijom