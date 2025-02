Danijela Dvornik prisjetila se pokojnog supruga: "Toga sam postala svjesna kad je Dino umro..."

Danijela Dvornik proslavila je 50. rođendan i na Instagramu podijelila emotivnu objavu u kojoj se prisjetila pokojnog supruga Dina Dvornika.

Danijela Dvornik, majka Elle Dvornik i supruga preminulog glazbenika Dina Dvornika, jučer je proslavila svoj 50. rođendan. Tim povodom podijelila je fotografije s proslave na Instagramu, a njezina emotivna objava dirnula je mnoge pratitelje.

"Prolaze godine, prava je sreća da ih doživimo. Ja sam to osvijestila onog trenutka kad je Dino umro. Shvatila sam onu njegovu poznatu, vrlo jednostavnu rečenicu koja zaista vrlo životno opisuje ono čega mi smrtnici nismo ni svjesni dok živimo, kad bi ja dramatizirala oko svog rođendana kojeg bi on uredno zaboravio i poklona kojeg nikad nije donio na taj dan: 'ali Danči, ne razumim tvoju dramu, tebi je rođendan svaki dan!' Nije to mene tada moglo utješiti. Dan prije mog rođendana je bilo to nesretno Valentinovo pa sam uvijek mislila kako mu to može biti podsjetnik da mi je rođendan idući dan. Ali ništa! Ni Valentinovo mu nije značilo ništa", napisala je Danijela pa dodala:

"Za njega to je bio još samo jedan glupi dan u godini u kojem ću ja dramatizirati kao Grčka tragedija jer nema ruža ni bombonjere. 'Pa ja tebe volim svaki dan, zašto bi te na ovaj dan posebno volio više?'

Odustala sam od svega onog dana kad mi je rekao: 'Ti kupi sebi što želiš i samo mi pokaži da znam što sam ti kupio! Život mi je ponekad bio kao u Alan Ford stripu. On i Ona, po splitski. Nije tu bilo predvidljivih filmskih scena iz američkih filmova s romantičnim šaputanjem, nego surova dalmatinska ljubav. S tobom sam, dakle, volim te."

Danijela često pokazuje i kako izgledaju njezini naporni treninzi, a više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno se pohvalila i svojom velikom transformacijom, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Tko je supruga Luke Dončića? Već godinama gradi uspješnu karijeru!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Madonna pokazala lice bez trunke filtera i teške šminke, evo kako stvarno izgleda!

Pogledaji ovo Celebrity Predstavnik Estonije zaludio fanove Eurosonga neobičnom pjesmom: "Ovo je pobjednik!"

Pogledaji ovo Celebrity Otkriven uzrok smrti mlade Netflixove zvijezde koja je pronađena mrtva u svom domu

Pogledaji ovo Celebrity Srpska folkerica prekinula zaruke! Prvi put se oglasila nakon skandala s Hrvatom: "Nemam veze s tim..."

Pogledaji ovo Celebrity Bivša misica i glumica preminula je u 33. godini nakon komplikacija u trudnoći