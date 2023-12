Danijela Dvornik komentirala je današnje obrazovanje pa otkrila čime se ona htjela baviti: ''Zeznulo me to, danas bih...''

Danijela Dvornik nerijetko dijeli svoje stavove i razmišljanja s pratiteljima na društvenim mrežama, a ovog puta govorila je o obrazovanju u Hrvatskoj te što ju u vezi te teme izuzetno ljuti.

Danijela Dvornik na svojim društvenim mrežama često voli dijeliti svoje mišljenje, a u svom posljednjem javljanju uživo pričala je o obrazovanju u Hrvatskoj.

Obzirom da je videozapis izazvao puno zanimanja, Danijela ga je podijelila i na profilu, a rekla je što ju to u hrvatskom obrazovnom sustavu najviše ljuti.

Požalila se kako roditelji nerijetko forsiraju djecu na akademski uspjeh, a zatim je progovorila o svojim srednjoškolskim danima i priznala kako je nijedan fakultet nikada nije zanimao. Ipak, htjela se baviti kreativnošću, ali je, kako kaže, sve što je bilo kreativno bilo na lošem glasu. Danijela je zatim donijela odluku da na dvije godine preseli u London.

''Na kraju sam otišla u Englesku ne bih li pronašla način što bih htjela i tamo kad sam vidjela koliko škola imaju i tih tečajeva, knjige sa svim mogućim školama, bilo je predobrih. Meni je to bilo poprilično skupo i nedostižno u to vrijeme, ali jako mi se sviđao frizeraj, ali na način na koji su oni već imali to na jednoj višoj stepenici i ti poslovi su bili jako skupi i dan danas jesu. Kod nas je to bilo ono: ''Joj bit ćeš frizerka, jadna ti'', znači sve te stvari nisu bile vrednovane u tom trenutku. Mene je to dosta zeznulo i zakočilo u nekim stvarima u životu. Danas bi sigurno možda znala što bih htjela'', rekla je.

''Bravo, sve što kažeš je istina'', ''Ti si super žena'', ''Nije te uopće dosadno slušati'', ''Slažem se s tobom u potpunosti, sve što si rekla'', podržali su je njezini pratitelji u komentarima.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Mariji Šerifović ostvarila se velika želja, vijest je dosad čuvala u strogoj tajnosti: ''Sine moj...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zdravstveno stanje Brucea Willisa se pogoršalo, njegova obitelj strahuje od najgoreg